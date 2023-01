Brugs stadsbestuur is verdeeld over verplichte tewerkstelling van langdurig werklozen

Tijdens de Brugse gemeenteraad dinsdagavond herinnerde Geert Van Tieghem (N-VA) het stadsbestuur aan het feit dat Brugge voor 31 maart een project moet indienen om gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen te laten financieren met Europees geld. Binnen het schepencollege zit niet iedereen op dezelfde golflengte.

Op 1 januari 2023 voerde de Vlaamse regering de ‘verplichte gemeenschapsdienst’ in. Op die manier wil men langdurig werklozen die meer dan twee jaar zonder job zitten, inschakelen voor maatschappelijk relevante taken.

Arbeidsritme

“Zo kunnen werklozen opnieuw sociale vaardigheden en het nodige arbeidsritme verwerven. Dit kan een belangrijke opstap zijn richting een passende job op de gewone arbeidsmarkt”, verduidelijkte Geert Van Tieghem (N-VA). Steden en gemeenten kunnen kiezen om 3, 6, 18 of 39 werkplekken aan te bieden. Dat komt neer op 1, 2, 6 of 13 opgeleide mentoren om alles op te volgen. De subsidies variëren van minimum 7.396,84 euro tot maximum 96.158,96 euro.

Schepen van Werk Pablo Annys (Vooruit) is slechts een koele minnaar van dit project: “Verplichte tewerkstelling is stigmatiserend en in strijd met het recht op een vrije keuze van arbeid. Dit is pervers, er bestaan in Brugge al heel wat goed lopende tewerkstellingstrajecten. Brugge telt amper 3000 werklozen, slechts 985 van hen zitten al meer dan twee jaar zonder job. 558 krijgen bemiddeling via de VDAB, 75 zijn in opleiding. Er is dus een restgroep van slechts 252 personen met een multi-problematiek, die moeilijk inzetbaar zijn.”

Handen tekort

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) somde van haar kant vijftien taken op waar haar dienst momenteel handen tekort komen. Personeelsschepen Pieter Marechal (CD&V) schipperde: “Als het die mensen effectief kan helpen richting reguliere arbeidsmarkt en als het onze dienstverlening niet aantast, kunnen we het overwegen.”

Burgemeester Dirk De fauw(CD&V) concludeerde: “We zullen binnenkort alle argumenten pro en contra afwegen. Hoe dan ook, in Brugge komen er weinig langdurig werklozen hiervoor in aanmerking.”

Geert Van Tieghem (N-VA) begreep de houding van het stadsbestuur niet: “Het is geen straf of pesten van werklozen, maar een kans om 39 werkplekken te creëren met Europees geld. Vlaams minister Hilde Crevits is de drijvende kracht achter dit project. Brugge is verplicht om dat die verplichte gemeenschapsdienst uit te voeren!”