500ste medewerker voor maatwerkbedrijf Deltagroep

Al sinds 2014 strijdt Deltagroep voor een betere leefomgeving en verkleint het de afstand tussen de arbeidsmarkt en medewerkers. Tien jaar later mag het Heulse maatwerkbedrijf met de aantrekking van zijn 500ste medewerker een absolute mijlpaal vieren.

Het Heulse Deltagroep verbindt al bijna tien jaar maatwerkbedrijven De Kringloopwinkel, Fietsencentrum Mobiel en Constructief. Deze in Zuid-West-Vlaanderen verankerde organisaties focussen zich op het uitschrijven van vacatures ‘op maat’, het opleiden van mensen in de sociale economie, circulariteit en duurzaamheid.

In 2024, 28 jaar na de start van Kringloopwinkel, mag Deltagroep dan ook een bijzondere gebeurtenis vieren. Op dinsdag 12 november startte namelijk de 500ste medewerker. Die mijlpaal kon Deltagroep niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op de onthaaldag kregen alle collega’s op elke afdeling een jubileumtaartje om dit te vieren.

Werk op maat

Als maatwerkbedrijf wil Deltagroep kansarmoede bestrijden, het sociaal weefsel versterken en bijdragen tot een betere samenleving. De organisaties onder de vlag van Deltagroep zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die het moeilijk hebben om aan een job te geraken. “Vaak ondervinden zij drempels omwille van gezondheid, een achtergrond van armoede, of bepaalde beperkingen”, zegt personeelsdirecteur Sylvie D’Hondt.

“Jaarlijks zijn er ondertussen meer dan 310 medewerkers die een tijdelijk traject doorlopen. De grootste groep stroomt door naar de open reguliere arbeidsmarkt, sinds 2014 vonden op deze manier meer dan 1.300 mensen werk. Daarnaast zijn er jaarlijks ruim 250 medewerkers met wie we via een arbeidsovereenkomst langlopende trajecten aangaan. Zo’n 90 medewerkers in omkadering staan in voor begeleiding, opleiding, organisatie, communicatie en administratie.”

“De lage instapdrempel is een grote troef. We geven onze medewerkers de mogelijkheid om de gang van zaken op een professionele werkvloer te leren kennen en verhogen tegelijk hun maatschappelijke betrokkenheid en capaciteiten om zelfstandig aan de slag te gaan. Zo stimuleren we ten volle de werkzaamheidsgraad in de regio.”