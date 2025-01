500 vacatures minder, maar nog geen reden tot paniek: “Jongeren vinden nog steeds gemakkelijk een job”

Het afgelopen jaar werden er 51.551 vacatures opengesteld in onze provincie, dat blijkt uit cijfers van de VDAB. Daarmee zitten we weer op het niveau van voor de coronacrisis. “Jongeren zullen nog niet moeten vechten voor een job.”

In 2024 ontving de VDAB een 5.000-tal minder vacatures dan het jaar daarvoor. De enorme groei in onze arbeidsmarkt van de afgelopen jaren is duidelijk bekoeld, uit verschillende hoeken klinkt de vrees dat dit een voorbode is voor massaontslagen en dat jongeren geen job meer zullen vinden. Zo’n vaart zal het volgens professor arbeidseconomie Stijn Baert (Universiteit Gent) niet meteen lopen. “Zeker 2022 was een recordjaar op vlak van vacatures, nu zijn dat er inderdaad een pak minder. Maar als je de huidige situatie vergelijkt met pakweg 10, 15 of 20 jaar geleden dan zijn er nu nog steeds heel veel openstaande jobs”, aldus Baert. (lees verder onder de grafiek)

Cijfermatig bevinden we ons nu eigenlijk in exact dezelfde situatie als in pre-coronajaar 2019. “En toen werd er net aan de alarmbel getrokken omdat de vacatures niet ingevuld geraakten! Zeker in West-Vlaanderen hoor ik nog steeds geregeld dat ondernemers wel willen groeien, maar geen mensen vinden. De kansen voor studenten om binnenkort een baan te vinden, zijn nog altijd zeer goed, ze zullen in tegenstelling tot de generatie van hun ouders niet moeten vechten voor een job. Al zullen pas afgestudeerden misschien wel minder onderhandelingsmacht hebben dan de afgelopen jaren, een gevolg van de economische terugval.”

Ondernemersschap

Samen met Oost-Vlaanderen telt onze provincie het hoogst aantal vacatures per 100 actieve inwoners, namelijk 7,3. In Vlaams-Brabant ligt dit het laagst, 5,1 per 100 inwoners tussen 18 en 64 jaar. “De West-Vlaamse economie draait best goed, zeker in vergelijking met provincies in Wallonië. Een sterke traditie van ondernemerschap, met belangrijke recente investeringen in bedrijvenzones staan daarvoor garant. En dat vraagt natuurlijk nieuwe jobs. Tegelijk is het voor West-Vlaamse ondernemingen vaak een hele opgave om vacatures ingevuld te krijgen, mede door de welbekende braindrain én de nu al zeer hoge werkzaamheidsgraad.” (lees verder onder de grafiek)

Het grootste aandeel van de uitgestuurde vacatures behoort nog steeds toe aan de bekende knelpuntberoepen: schoonmaakpersoneel, zorgverleners en leerkrachten. Zij vormen samen een kwart van alle openstaande jobs in 2024. Verder mogen ook technische profielen volgens Baert op beide oren slapen. Ook wie geen hoger diploma heeft, geraakt nog steeds aan de bak: voor twee derde van alle vacatures is dit geen vereiste.

Conclusie? “Volgens de berekeningen van het Planbureau zal 2025 – zonder grote schokken, zoals een wereldwijde oorlog – heel sterk lijken op 2024. Geen enorme groei in het aantal jobs, maar nog steeds een arbeidsmarkt die veel kansen biedt”, besluit de professor.