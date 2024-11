150 jobs op de helling in Komen-Waasten nu twee woonzorgcentra dreigen te sluiten

Donkere wolken pakken zich samen boven de zorgsector van Komen-Waasten. Emeis, een overkoepelende groep die in België meerdere rusthuizen uitbaat, wil twee woon- & zorgcentra in de gemeente sluiten. Niet minder dan 150 jobs staan op de helling, al blijft de onderneming naar een overnemer zoeken.

Emeis beheert verschillende locaties in zowel Vlaanderen als Wallonië. De onderneming moet grondig besparen en heeft daarom besloten te gaan snoeien in het aanbod. “Ze slaagden er reeds in om 20 miljoen euro aan fondsen te verwerven, maar dat is nog niet voldoende om naar een stabiele toekomst te kunnen kijken”, horen we syndicaal afgevaardigde Aurore Monier.

“Teneinde de financiële weerbaarheid op te krikken, heeft de groep besloten om 5 vestigingen te schrappen. Die besparingen treffen twee plaatsen in Vlaanderen en drie in Wallonië, waarvan twee in Komen-Waasten.”

Twee oudere gebouwen

De rusthuizen Chateau Dumont in Komen en Sérénité in Waasten zullen op die manier worden afgestoten. “Het gaat om twee oudere gebouwen die aan grondige renovatiewerken toe waren. Die kosten dan weer bakken vol met geld, waardoor heel even met het idee werd gespeeld om één centrale en gloednieuwe locatie te laten bouwen. Uiteindelijk bleek ook die investering te hoog en werd het uitfaseren van beide plaatsen de enige oplossing.

De overkoepelende organisatie stelt wel dat ze actief op zoek gaat naar overnemers en tot die tijd dan ook de dienstverlening blijft garanderen. Toch zadelt dit iedereen op met heel wat spanning. De bewoners zijn niet langer zeker dat ze hier nog zullen kunnen blijven en ook voor de 150 medewerkers van de groep is de onzekerheid moordend.”

Ondertussen werd de procedure Renault opgestart en zitten ook de vakbonden rond de tafel. “De directie spreekt over een steeds maar dalende bezettingsgraad, die hen hiertoe dwingt. Wij zullen maximaal inzetten op de onderhandelingen zodat we voor iedereen de best mogelijke oplossing kunnen bekomen.”