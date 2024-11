Welzijnsexperte Ann De Bisschop duikt in AI: zorg ervoor dat je de boot niet mist!

Ann De Bisschop was de eerste wellbeing director in België. De welzijnsexperte schreef nu een boek over Artificiële Intelligentie. Waarom? Omdat het impact zal hebben op onze manier van werken en ons welzijn.

“Eigenlijk heb ik de job zelf gecreëerd bij DPG Media. Ik ben echt een mensenmens en ik voelde dat er nood aan was. Als enige vrouw in het directiebestuur met negen andere mannen kwamen mensen vaker naar mij als ze met iets zaten. Het was een zorgzame functie die bij me paste. Welzijn stond bij ons hoog op de agenda. We begonnen de meeting niet met wat is de omzet, maar hoe zit het met onze mensen. Zij zijn het belangrijkste werkkapitaal van een bedrijf. Een future-proof bedrijf zet in op vijf G’s: gezond, gelukkig, gemotiveerd, getalenteerd en geïnformeerd. Deze heb je allemaal nodig voor een optimale employee experience en engagement, en daar moet je op inzetten.”

Ann stelde onlangs haar nieuw boek Team AI voor. “Waarom zou een welzijnsexperte een boek over AI schrijven? Wel net omdat het zoveel impact zal hebben op onze manier van werken en ons welzijn. Ik ben geen AI-experte, maar ik wil waarschuwen. AI is een bondgenoot die we optimaal kunnen gebruiken, maar er zijn echter valkuilen. De komst van AI zorgt bij sommigen voor stress. We zien soms alarmerende berichten in de media. Ik probeer die visie bij te sturen. Eerst en vooral, zorg ervoor dat je de boot niet mist! Experimenteer en wees op de hoogte van wat je allemaal met AI kan doen. Hoe kan AI jouw job lichter maken? Ik geef bijvoorbeeld aan werknemers de opdracht om na te denken over welke 15 minuten ze zouden kunnen uitsparen dankzij AI.

Valkuil

“Tegelijkertijd waarschuw ik managers voor de productiviteitsvalkuil. Het is niet de bedoeling om de vrijgekomen tijd in de agenda nu op te vullen met extra projecten, dan loopt het fout en zal je het aantal burn-outs zien stijgen. Gebruik die tijd om in te zetten op het welzijn van jouw personeel. Laat ze zelf kiezen om bijvoorbeeld een extra opleiding te volgen of vrijwilligerswerk te doen. Zorg er ook voor dat ze niet enkel de moeilijke taken overhouden en al het gemakkelijk en repetitief werk laten uitvoeren door AI. Ons brein is niet gemaakt om enkel moeilijk, strategisch werk uit te voeren, we hebben net die afwisseling nodig. Wie AI implementeert, kiest best eerst voor laagdrempelige en gebruiksvriendelijke toepassingen. Wees transparant over wat je van plan bent met AI en zorg dat alle generaties op de werkvloer mee zijn.” (MD)



Doe de zelftest over je AI-kennis op www.thecircleofwellbeing.be.