Vrouwelijke ondernemer van het jaar is West-Vlaamse (maar moet nog verkozen worden)

Elk jaar zet Markant VZW, UNIZO en het Agentschap Innoveren en Ondernemen vrouwelijk ondernemerstalent in de kijker. Opmerkelijk: de drie kandidaten komen allemaal uit onze provincie.

Vandaag werden de kandidaten bekend gemaakt voor de WOMED Award 2021, de titel voor vrouwelijke ondernemer van het jaar. Die wordt uitgereikt op woensdag 9 maart. Opvallend is dat ze alle drie van onze provincie afkomstig zijn.

Katrien Vermeire (John & Jane) uit Ruiselede

Katrien Vermeire sprong in de bres voor de cultuur- en eventsector. © GF

Het afgelopen jaar was het meest uitdagende uit de carrière van Katrien Vermeire. In het dagelijks leven runt ze met haar man het audiovisueel productiebedrijf John & Jane. Toen de coronacrisis de event- en cultuursector zwaar trof, richtte ze Sound of Silence mee op, waarmee ze als woordvoerster op de barricades ging staan.

“Ondernemen doe je nooit alleen. Je motiveert mensen om het beste in zichzelf naar boven te halen. Ik ben iemand met ambitie die opportuniteiten grijpt. Iemand met een droom waar passie en oog voor detail centraal staan. Iemand met duidelijke doelen, gegidst door buikgevoel, authenticiteit en de mensen om me heen.”

In dit filmpje stelt ze zichzelf voor:



Caroline Vercauteren (BonMush) uit Ieper

Caroline maakte een vegetarische ommezwaai binnen een 100 jaar oud vleesbedrijf. © GF

Oorspronkelijk liggen haar roots in Lochristi, maar aan West-Vlaams ondernemersvermogen ontbreekt het Caroline geenszins. Vijf jaar geleden kreeg ze de kans om het charcuteriebedrijf van haar schoonouders over te nemen. Ze zorgde voor een heuse ommezwaai binnen het bedrijf en trok resoluut de vegetarische kaart.

“Samen met mijn nieuw team vorm ik het bedrijf uit de Westhoek om tot een future-proof pareltje. Met de oesterzwam als basis en een betere wereld als doel. Let’s eat the world a better place!”

In dit filmpje stelt ze zichzelf voor:



Marie Callens (Floorify) uit Roeselare

Marie Callens bokst met hun eigentijds bedrijf op tegen de grotere spelers. En met succes. © GF

In 2016 richtte Marie Callens met haar toenmalige collega Pieter Buyck een eigen vloerbedrijf op. De zwevende kunststofvloeren namen een vliegende start in een nochtans moeilijke markt waar internationale spelers heersen. Mooier, makkelijker en steviger is de kern van hun stijlvolle productlijnen.

“Door als eerste in Europa te innoveren met rigide vinylplanken en -tegels schudden we de wereld van de vloeren door elkaar. We verdelen deze innovatieve vloeren via zorgvuldig gekozen vloerenspeciaalzaken in binnen- en buitenland. De kans om zo’n revolutionair product te lanceren, krijg je maar één keer in je leven.”

In dit filmpje stelt ze zichzelf voor:



Karen Ooms & Louise Noelmans zijn dan weer in de running voor Belofte van het jaar, met hun Gistels bedrijf La&Bel. “Onze passie voor handtassen en de zoektocht naar een project waarin we onze creativiteit en vriendschap konden combineren, resulteerde in het ontstaan van La&Bel, een tijdloze collectie lederwaren. Elk ontwerp getuigt van oog voor detail en verenigt kwalitatieve, duurzame materialen met meesterlijk vakmanschap. Ons handelsmerk, de signature ‘knoop’, wordt verwerkt in alle items en staat symbool voor kracht en vriendschap.”

Er kan gestemd worden tot en met woensdag 9 februari op www.markantvzw.be.