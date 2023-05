Vroegere Gemeenteschool in Staden maakt plaats voor meergezinswoningen, verenigingen verliezen back-up

De gemeente stelde haar plannen met de Sint-Janssite voor, een gebied dat zich uitstrekt tussen de Kapelleriestraat en de Ieperstraat. Onder meer het gemeentehuis behoort tot die site. Uit de voorstelling van de start- en procesnota blijkt onder andere dat de vroegere Gemeenteschool plaats zou ruimen voor meergezinswoningen

“Het gemeentebestuur wil op de vroegere schoolkoer een parking aanleggen”, vertelt een omwonende die op de infovergadering aanwezig was, maar liever anoniem wil blijven. Op de plaats van het vroegere schoolgebouw wordt dan weer een appartementsblok van zeven bouwlagen gepland. De lokalen van de Chiromeisjes zouden plaats moeten ruimen voor de aanleg van een park. Er zou ook een cultuurhuis komen, dat parallel zou ingeplant worden met het gemeentehuis, maar wat de bedoeling of invulling hiervan zou worden is momenteel nog onbekend. In het park tussen de Kapelleriestraat en de Ieperstraat zou er ook bebouwing toegelaten worden onder de vorm van tiny houses.”

Bedenkingen

Volgens de buurtbewoner waren er op de infovergadering nogal wat bedenkingen bij het plan. “Er is vooral schrik dat de nieuwe woonkern voor veel overlast zal zorgen in de tot nu toe rustige omgeving”, legt bewuste buurtbewoner uit. “De buurtbewoners vragen zich af waarom hier een woonkern moet komen, terwijl het dorp volgebouwd wordt met appartementsblokken en er ook een nieuwe verkaveling gepland is achter de brandweerkazerne in de Ieperstraat. Verder waren er vragen rond mogelijke schending van de privacy door de bouw van een appartementsblok met uitzicht op de tuintjes in de buurt. Er wordt door de eventuele bouw van tiny houses in het park tussen de Kapelleriestraat en de Ieperstraat ook gevreesd dat er een wildgroei aan extra huizen zal komen.

Tweede frustratie is de turnzaal van de Gemeenteschool. Die dient nu als back-up voor verenigingen die geen plaats krijgen in de druk bezette sporthal. De hal zou verdwijnen zonder dat er een alternatief is. Bovendien zouden de Chiromeisjes zeer veel speelruimte verliezen. De schoolkoer en hun terreinen verdwijnen, terwijl er ook voor hen minder ruimte zal zijn dan oorspronkelijk gepland in het nieuw te bouwen heem op de terreinen van de Chirojongens dat zowel door de jongens als de meisjes gebruikt zal worden. Een aantal aanwezigen stelde zelfs voor om een nieuw Chirogebouw te voorzien op de plaats waar zich nu de school bevindt, dan wel de school niet te slopen en de klaslokalen door de Chiro te laten gebruiken.

Eerste voorstel

Een derde frustratie betrof de mobiliteit. Zowel de nieuwe verkaveling Twee Hofsteden en het nieuwe appartementsblok als de nieuwe bouwmogelijkheden in het gebied tussen de Kapelleriestraat en de Ieperstraat zouden immers op de Ieperstraat ontsloten worden waardoor die straat plots veel meer verkeer te verwerken zou krijgen.

Het gemeentebestuur van zijn kant stelt dat het nog maar om een eerste voorstel gaat en dat er nog niets beslist is. De definitieve plannen zouden ook pas door de gemeenteraad goedgekeurd kunnen worden na de verkiezingen van volgend jaar. “We moeten aan de voormalige schoolsite een nieuwe invulling geven”, weet schepen Geert Moerkerke (Open VLD) die met het dossier belast is. Hij nuanceert de beweringen van de buurtbewoner.

“Sint-Janssite wordt een mix van wonen, ontmoeting en cultuur”

“Als er een parking komt, gaat die ondergronds zodat we de beschikbare ruimte zo goed mogelijk kwalitatief benutten. Er komt ook geen appartementsblok, maar meergezinswoningen met een hoogteaccent van maximum zeven bouwlagen. Dat betekent dat er enkel een stuk van het bebouwbare gedeelte zo hoog zou worden en dus niet de volledige lengte. Al is die bouwhoogte voor ons echt geen must. Verder is het belangrijk dat het park een extra dimensie krijgt. Dat kan door bouwen aan het park toe te laten.”

Verenigingen

Eens er een nieuw cultuurhuis is, zouden een aantal culturele activiteiten verhuizen van gemeenschapscentrum Het SWOK naar het nieuwe cultuurhuis. De verenigingen die nu gebruik maken van de turnzaal van de school kunnen dan in Het SWOK terecht. “Overigens moet de Meisjeschiro niet verhuizen, de mensen van de vzw achter de Chiro hebben ons zelf gecontacteerd met de vraag of we hen wilden steunen in hun verhuisplannen. Daartoe hebben we ook ruim 500.000 euro geïnvesteerd in de bouw van een nieuw heem op het plein van de jongens. Daarnaast breiden we het bestaande speelbos uit met 3,5 hectare nieuw bos zodat er extra ruimte komt om te ravotten. Kort samengevat wordt de Sint-Janssite dus een mix van wonen, ontmoeting en cultuur. Het klopt ook niet dat de definitieve plannen pas na de verkiezingen goedgekeurd zouden worden. Het is de bedoeling dat dit nog deze legislatuur gebeurt. Al is de uitvoering van de plannen maar voor binnen een aantal jaar.”