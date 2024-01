Voka Westhoek blikt terug op een economisch lastig 2023: “Enige regio waar aantal vacatures daalde”

Een stijging van het aantal faillissementen en daling van het aantal vacatures tonen volgens Voka Westhoek aan dat 2023 een economisch lastig jaar was. Pijnpunten zijn volgens de werkgeversorganisatie nog steeds het gebrek aan industriegebied en slechte mobiliteit. “Voor het Complex Project Ieper-Veurne krijgt de Vlaamse regering een dikke buis”, zegt Pieter De Brabandere, regiovoorzitter Veurne.

Voka West-Vlaanderen maakt telkens bij het begin van het nieuwe jaar de balans op van de economische toestand in de Westhoek. “2023 was een economisch lastig jaar voor de ondernemingen”, zegt regioverantwoordelijke Tom Vermeersch. “In Ieper/Poperinge steeg het aantal faillissementen met 8,9% ten opzichte van 2022, voor Veurne/Diksmuide noteren we zelfs een stijging van 25%. Het aantal ontvangen vacatures bij de VDAB daalde ook met 20%. Daarmee is de Westhoek de enige regio in heel West-Vlaanderen die een daling in plaats van een stijging liet optekenen. Ook het aantal openstaande uitzendopdrachten kende een daling van maar liefst 32,6%, ook hier kende de regio de grootste daling van de hele provincie.”

Krappe arbeidsmarkt

Maar er is ook goed nieuws. “Met een werkzaamheidsgraad van 77,5% moet de Westhoek enkel Kortrijk (77,8%) laten voorgaan”, vervolgt Tom Vermeersch. “En ook de zeer krappe arbeidsmarkt is iets minder krap geworden. De werkzoekendengraad is gestegen van 4,3% in 2022 naar 4,8% in 2023 maar laat ons duidelijk zijn: dat is nog steeds een historisch laag cijfer dat aantoont dat de vijver waarin werkgevers moeten vissen zeer klein is. Zo bedraagt de spanning per vacature – dit geeft de verhouding weer tussen het aantal werkzoekenden zonder werk in bemiddeling en het aantal beschikbare vacatures – in Ieper 2, in Veurne 1,77 en in Diksmuide slechts 0,84. Dat wil zeggen dat er in Diksmuide theoretisch minder dan één sollicitant per vacature is.”

Ruimte om te ondernemen

Naast geschikt personeel is het vinden van de broodnodige ruimte om te ondernemen een oud zeer in de regio. “Veel bedrijven zijn op zoek zijn naar uitbreidingsmogelijkheden, opportuniteiten die ze steeds vaker vinden in Noord-Frankrijk”, zegt Pieter De Brabandere, regiovoorzitter Veurne. “Onze bedrijven kunnen niet blijven wachten. Naast een ondernemingsvriendelijk klimaat zijn er net over de grens ook voldoende arbeidskrachten en een grote afzetmarkt te vinden. Maar de beschikbaarheid van ruimte – vooral in de regio Duinkerke – geeft de doorslag. Daar mogen we niet blind voor blijven.”

Zoekzones

Voka pleit dan ook voor het bevestigen van vier geprefereerde zoekzones. “Voor Ieper willen we de zoekzone aan het kruispunt van de Pilkemseweg en de Noorderring graag bevestigd zien wanneer alle lichten van het openbaar onderzoek op groen staan. Voor Poperinge ligt de uitbreiding van de industriezone Sappenleen voor de hand”, vertelt Vincent Callens, regiovoorzitter Ieper. “Voor de regio Veurne zou de zoekzone tussen de Brugse Steenweg en de spoorweg een mooie aanvulling zijn van het huidige aanbod. In Diksmuide zijn we voorstander van het bevestigen van de zoekzones aan de Vlavaart en aan IJzer-Noord”, vult Pieter De Brabandere aan.

Complex Project Ieper-Veurne

Op het vlak van mobiliteit blijft Voka op dezelfde nagel slaan. “We hopen dat het dossier Complex Project Ieper – Veurne, dat onlangs in onderzoeksfase is gegaan, oog zal hebben voor een oplossing voor de hele Westhoek en niet enkel voor het oplappen van de verbinding tussen Ieper en Veurne (N8). Op dit moment komt die regiobrede oplossing nog te weinig aan bod in de documenten die voorhanden zijn en kunnen we onmogelijk tevreden zijn”, zegt Vincent Callens.

Schuldig verzuim

“Voor mij krijgt de Vlaamse regering een dikke buis. Er is sinds de aankondiging van het Complex Project eigenlijk helemaal niets gebeurd, behalve was prutswerk tussen Veurne en Hoogstade. Hallucinant”, aldus Pieter De Brabandere. “Het feit dat de scope van het Complex Project verengd werd tot het aanpakken van de N8 is een jammerlijke evolutie. Dit is de allerlaatste kans om de regio te ontsluiten zoals het hoort, die kans niet met beide handen grijpen kan wat ons betreft zelfs gezien worden als schuldig verzuim.”

Omleidingsweg Adinkerke

“Los van het Complex Project pleiten we ook voor een doorstart van het dossier rond de omleidingsweg in Adinkerke”, vervolgt Pieter De Brabandere. “Er ontstaan in en rond de gemeente regelmatig grote files die er voor zorgen dat het zelfs aanschuiven is tot op de E40, wat daar tot levensgevaarlijke situaties kan leiden. Maar ook het verkeer in het dorp zelf loopt volledig vast op drukke dagen. Er dringt zich met andere woorden een structurele oplossing op om die verkeersproblemen aan te pakken en de leefbaarheid en veiligheid in deze kustgemeente te verhogen.”

Dubbelspoor

Nieuw is de aandacht die Voka vestigt op het spoor. “Voor de regio Westhoek pleiten we dan ook resoluut voor een dubbelspoor tussen Diksmuide en De Panne én tussen Komen en Poperinge. Dit bovenop verdere investeringen die de uitbouw van het goederenvervoer via het spoor ten goede moeten komen. Gezien de economische ontwikkelingen in Duinkerke willen we ook die treinverbinding geoptimaliseerd zien”, besluit regioverantwoordelijke Tom Vermeersch.