Véronique start Relax & Renew langs de Westlaan in Roeselare

De 34-jarige Véronique Bonte start langs de Westlaan in Roeselare haar massagepraktijk Relax & Renew op. “Maar hier geniet men van meer dan massages alleen. Van workshops tot koppel-en gezinsarrangementen. Beleving staat hier centraal.”

Drie jaar geleden ontdekte Véronique Bonte uit Kuurne de wondere wereld van massages. “Nadat ik zelf een massage kreeg ontdekte ik wat het zowel lichamelijk als emotioneel bij iemand losmaakt.” Véronique besloot om een cursus in Gent te volgen, maar trok daarna tot drie keer toe naar Chiang Mai in Thailand, het mekka van de massageopleidingen. Met die kennis op zak startte ze met massages aan huis. In mei 2024 palmde ze een ruimte langs de Papestraat in Ledegem in. “Ik bouwde er een vast cliënteel op. Inmiddels masseerde ik al mensen van over gans de provincie, maar ik wil meer. Ik wil de klanten een totaalbeleving aanbieden.”

Véronique ging op zoek naar een geschikt pand en vond dat op de eerste verdieping van een gebouw langs de Westlaan in Roeselare, vlakbij het kruispunt met de Weststraat. “Hier kan ik de beschikbare ruimte indelen in verschillende units. Ik had al veel klanten uit Roeselare en dit is gewoon een mooie stad, centraal in de provincie.” Bij Relax & Renew worden de klanten ontvangen met een theetje en een koekje. Daarna genieten ze volop van één van de verschillende arrangementen. “Ik ben gespecialiseerd in relaxatiemassages, maar klanten kunnen hier ook volop genieten van een headspa, een voetbadje of cupping.”

Spelenderwijs

Naast de massages 1 op 1 werkt Véronique ook verschillende duoformules uit. “Zo is er binnenkort een gezinsarrangement waarbij ook kindjes spelenderwijs met hun ouders kunnen genieten van een massage. Daarnaast zijn er ook koppelworkshops. “Ook een groep vriendinnen kan hier tijdens een ladiesnight leren masseren of bijleren over aromatherapie. Het aanbod is erg divers, maar beleving staat telkens centraal.” Tijdens de verschillende arrangementen kunnen klanten ook genieten van hapje of een drankje. Zo zijn er tapasplankjes, English afternoon tea of een ontbijt/brunchformule.

Véronique is nu volop bezig met de opstart van haar zaak. Binnenkort komt er nog een masseuse bij zodat alle arrangementen vanaf maart mogelijk zijn.