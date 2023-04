Vernieuwde Spar heropent op 6 april: “Winkel zal nu een pak duurzamer zijn”

Het is een drukte van jewelste in wat tot voor enkele weken supermarkt de Spar was in Moorsele, in de Sint-Janstraat 12. Er staan nieuwe koelkasten, overal liggen kabels en apparatuur. De vernieuwde Spar komt er aan.

“We gaan open op 6 april” steekt de jonge zaakvoerder Sebastien (30) van wal. “De grote uitdaging is om het hele pand op de hedendaagse niveaus van duurzaamheid en energiezuinigheid te brengen. Dat was wel nodig. Dakisolatie, nieuwe ramen met vierseizoensglas en er komen zonnepanelen. We willen het groen in het logo alle eer aandoen.”

De Spar Colruyt groep heeft het concept uitgewerkt, maar de uitbaters kiezen mee de aannemers. “Een belangrijke aanpassing wordt het caddy to caddy systeem, zoals bij Colruyt. Kar per kar wordt verwerkt. Dit is beter voor de medewerkers, en vlotter en efficiënter voor de klanten. We focussen nog meer op vers. Het brood en de producten van de beenhouwerij kunnen we beter in de kijker zetten.”

Mama Nathalie merkt op dat er ook heel wat streekproducten te vinden zijn. Grootmoeders koffie, Wevelgemse pannenkoeken, Seppe’s Granola, eieren van een lokale landbouwer. “We maken ook veel zelf, paté met Moorseels Bukske, gedroogde worstjes en heel wat huisbereide slaatjes. We zoeken trouwens nog iemand voor de traiteurafdeling. Geïnteresseerden mogen zich zeker aanbieden en een mailtje sturen naar

De Spar zal vijf weken dicht geweest zijn. “Er werken continu een veertigtal mensen. Alle leidingen zijn vernieuwd, er komt een hoogspanningscabine en ook enkele laadpalen voor elektrische wagens.”

Warmterecuperatie

“Er zal ook warmterecuperatie zijn, dat betekent dat de energie van de koelkasten teruggestuurd wordt naar de winkel, zodat er een aangename temperatuur in de winkel zal zijn”, vertelt Sebastien. “Ik wist al op mijn zestiende dat ik dit wilde doen. Een oom had aan zee een warenhuis. Ik was daar regelmatig op bezoek en zo groeide de interesse. Voor de trouwe klanten komen er in mei nog drie degustaties op onze parking, als bedanking.” (Henk Vandenbroucke)