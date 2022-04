Veritas verhuist naar ruimer pand in Lippenslaan

Veritas Knokke huist voortaan in een nieuw, ruimer pand in de Lippenslaan. “Het winkelpunt in Knokke is voor ons erg belangrijk en wordt zelfs onze vierde flagshipstore”, zegt CEO van Veritas Corneel De Maeyer.

De Knokse vestiging van Veritas, de bekende retailer in beenmode en handwerk, huist na meer dan twintig jaar niet langer op het adres Lippenslaan 253. Veritas is verhuisd naar een ruimer pand iets verderop in de dezelfde straat; Lippenslaan 175.

De nieuwe vestiging biedt een mix van verschillende mode- en accessoiremerken, waaronder het nieuwe handtassenmerk MAE, Chantelle, Calvin Klein, Wolford, Tommy Hilfiger, Happy Socks en andere. Daarnaast is er ook een ruim zogenaamd DIY-assortiment; doe-het-zelf-materiaal zoals kleurrijke crochet- en parelitems.

‘Dynamischer en hipper dan ooit’

“Knokke is voor ons één van de Belgische groeisteden met nationale uitstraling. Het winkelpunt in Knokke is dan ook een belangrijke vestiging voor ons én wordt zelfs onze vierde flagshipstore in België”, zegt CEO van Veritas Corneel De Maeyer.

“Met de vernieuwde locatie tonen we dat we dynamischer en hipper zijn dan ooit. De nieuwe flagshipstore is als het ware de belichaming van het nieuwe elan van Veritas.”

De nieuwe vestiging komt dus in een fraai ruim hoekpand ter hoogte van het Burgemeester Frans Desmidtplein en biedt zo een pak meer ruimte om het ruimere aanbod op een aantrekkelijke, moderne manier te presenteren.

Veritas noemt het zelf een ‘strakke, high-end uitstraling, met moderne presentatie van de verschillende merken’. Er wordt nu zelfs ook een beperkt aanbod aan reguliere kleding aangeboden, zoals T-shirtjes bijvoorbeeld.

130ste verjaardag

De nieuwe vestiging in Knokke komt er in een voor het bedrijf belangrijk jaar waarin Veritas haar 130ste verjaardag viert. Het filiaal wordt dus gekroond tot vierde flagshipstore, naast de winkels in Brasschaat, Rijkevorsel en Antwerpen.

Veritas werd opgericht in 1892 wanneer Jean-Baptiste Leestmans een oude merceriezaak opkocht in hartje Antwerpen en mettertijd liet uitgroeien tot een grote keten. Vandaag telt Veritas 120 winkels in België en Luxemburg en is ze marktleider in haar segment.