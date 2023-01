Unizovoorzitter Ronny Soenens inspireert ondernemers: “Gedrevenheid is groot”

Ronny Soenens staat bijna een decennium aan het roer van de Meulebeekse Unizo-afdeling. Niettegenstaande zijn drukke beroepsleven blijft hij gefocust op het reilen en zeilen binnen de vereniging. Dit kwam nog maar eens tot uiting tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Ronny Soenens (60) is gehuwd met Marijke Ledeganck, is papa van Amélie en Eduard en opa van Marthe, Juliette, Charlie en Liv. Beroepshalve is hij de bedrijfsleider van het decoratiebedrijf Decors dat hij samen met zijn zoon Eduard verder uitbouwt. “Het zal iets meer dan 25 jaar geleden zijn dat ik, samen met Dirk Verwilst, aangesproken werd door Jean-Paul Vanhoutte, de latere voorzitter van Unizo, om tot de vereniging toe te treden. Samen met Dirk heb ik de stap gezet en voor we het beiden goed en wel beseften, was er voor ons al een plaats binnen het bestuur weggelegd”, opent Ronny.

Sterk team

“Acht jaar geleden werd ik voorzitter en samen met mijn bestuursleden bouwen we verder aan het mooi verhaal waarin elke ondernemer zich gesteund en thuis voelt. We streven er ook naar dat de inwoners van onze Berengemeente zoveel mogelijk hun inkopen bij onze lokale ondernemers plaatsen.”

“Ik kan niet genoeg beklemtonen dat ik als voorzitter steeds een beroep kan doen op een sterk team: secretaris Joris Veys en bestuurders Alexandre van Cleemput, Danny Vervaeke, Dirk Verwilst, Francky Demuynck, Carlo Vanhaeverbeke, Geert Steelandt, Carlo Ducatteeuw, Petra Verkinderen, Dieter Viaene, Nancy Provoost, Wim Vercruysse en Sebastiaan Baert. Ze werken zich uit de naad om Unizo Meulebeke sterker en groter te maken. Op onze vele activiteiten stellen we ons steeds tot doel onze ondernemers te connecteren en te inspireren.”

“We maken er een erezaak van om ondernemers samen te brengen en het Meulebeekse ondernemerschap te promoten. Op 27 maart 2022 kenden we een geslaagd opendeurweekend van de Haandeput met maar liefst 2.700 bezoekers. Verder bleven we trouw aan de formule van Het Ondernemercafé en Fin de congé die dit jaar plaatsvonden bij Huisbrouwerij Klondiker en op de hoeve van André Ledeganck.”

Eindejaarsactie

“Voor onze plaatselijke handelaars hadden we opnieuw, in samenwerking met de gemeente, Markant en Op Stap, de eindejaarsactie met 88 deelnemers die iets meer dan 100.000 lotjes aan de man brachten. Voor de Unizo-bekendheid onder de bevolking en de verenigingen blijven we investeren in de organisatie van de jaarlijkse kerstmarkt.”

“Ik besef heel goed dat de voorbije jaren ontegensprekelijk hard waren voor onze ondernemers. Met de inzet en de belangenbehartiging die we vanuit Unizo nationaal maar ook van het plaatselijk gemeentebestuur mochten ervaren, slaagden we erin om positief te blijven. Meestal zijn er geen eenvoudige antwoorden op moeilijke uitdagingen, maar Unizo helpt mee om antwoorden te vinden. We zijn er dan ook van overtuigd dat de lokale ondernemer door het grote publiek meer en meer wordt gewaardeerd. Ieders gedrevenheid is bijzonder groot. Dat moeten we koesteren. Onze samenhorigheid is van onschatbare waarde en tevens onze grootste rijkdom!”

Handelsbeurs

“Met Unizo Meulebeke blijven we onze koers varen. Ik ben ten zeerste verheugd te mogen aankondigen dat we over enkele weken samen met onze ondernemers opnieuw een handelsbeurs in het OC Vondel op het getouw zetten onder de noemer Lentehappening. De exacte datum wordt nog meegedeeld. Met de ervaring en de expertise van onze oudere leden en het dynamisme van de vele jonge ondernemers die zich nu hebben aangemeld, is onze Unizotoekomst verzekerd!”