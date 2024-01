Unizo rolt de Rode Loper uit voor ondernemers

Op woensdag 10 januari werd de Rode Loper opnieuw uitgerold. Dit bekend en gesmaakt evenement voor zelfstandigen, handelaars en mensen met een vrij beroep wordt jaarlijks ingericht door Unizo Vleteren. Ook werd hun 15-jarig bestaan gevierd.

In 2009 richtte Ignace Watteyne samen met Geert Soenen Unizo Vleteren op. In 2014 nam Wim Vannobel als voorzitter zijn taak over. Nu, 10 jaar later, besliste Wim om een stapje opzij te zetten en afscheid te nemen als voorzitter. Na het welkomstwoordje – en tevens afscheidswoordje – van voorzitter Wim Vannobel en de korte toespraak van burgemeester Stephan Mourisse werden de nieuwe ondernemers in de kijker en op de foto gezet. Daarna werd er geklonken op het nieuwe jaar. (RVL)