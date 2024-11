Unizo Roeselare haalt Dominique Persoone naar Roeselare op dag van de ondernemer.

Op vrijdag 22 november bruist Roeselare van ondernemersenergie tijdens ‘De dag van de Ondernemer’, een initiatief van Unizo. Van een exclusieve vip-tour tot een avondfeest met Dominique Persoone, de focus ligt op het vieren van ondernemerschap.

De ochtend begint met een bijzondere busrit door Roeselare. Ondernemers krijgen de kans om bij collega-bedrijven achter de schermen te kijken. Het hoogtepunt van de tour is de uitreiking van de ‘Durver en Doener’-trofee. Unizo Roeselare zal samen Burgemeester Kris Declercq deze prestigieuze prijs overhandigen aan een ondernemer die met creativiteit en daadkracht een voorbeeld is voor de ondernemers binnen en buiten Roeselare. “Ondernemen betekent risico’s nemen en voortdurend oplossingen zoeken. Met de ‘Durver en Doener’-trofee eren we één ondernemer in het bijzonder, wie dat wordt is top secret tot de dag zelf”, aldus Isabel Lapeirre, voorzitter Unizo Roeselare.

Verbinden, versterken en verdedigen

’s Avonds verhuist de festiviteit naar BMW Garage Dejonckheere voor het netwerkevent UNIZO’nka. Dominique Persoone van de Chocolate Line, bekend als de ‘Willy Wonka van Vlaanderen’, zal als gastspreker het publiek inspireren met zijn verhalen over smaak, creativiteit en ondernemerschap inclusief een chocoladetasting. De avond omvat verder een walking diner met verfijnde Italiaanse gerechten verzorgd door Prelibvm Roeselare, en een netwerkgelegenheid met muziek.Dit evenement is niet alleen een feest, maar ook een platform waar ondernemers kennis en ideeën kunnen uitwisselen. Het thema ‘vergroot je ondernemerskracht’ benadrukt het belang van de kracht van innovatie, wendbaarheid en durf in uitdagende tijden.

“Ondernemers vormen de ruggengraat van onze stad. Dit evenement is onze manier om hen te bedanken. Het geeft als ondernemer heel veel voldoening om de ondernemers #vanrsl iets terug te geven!”, aldus Wesley De Kimpe, secretaris van Unizo Roeselare