Tweedehandswinkel opent in de Statiestraat en zoekt medewerkers

Eind dit jaar opent in de Statiestraat 10 De Klapstok, een tweedehandswinkel die mooie, kwaliteitsvolle tweedehandskleding verkoopt. De Klapstok is een initiatief van OTiS, een samenwerking van Tordale en Optima T, en wordt gerund door medewerkers van de werkvloer Arbeidszorg.

Momenteel is de Klapstok open op woensdag van 13.30 uur tot 17 uur en donderdag van 9 tot 12.30 uur. Dit zijn de momenten waarop gerief kan worden binnengebracht, de winkel zelf is nog niet open. “Nu zijn we volop medewerkers met een speciaal statuut aan het aanwerven en opleiden”, zegt Veerle Maes, begeleider-coach bij Tordale.

Kwaliteitsvol

“Zodra we merken dat de medewerkers alles onder controle hebben en er honderd procent klaar voor zijn, openen we de winkel. We bieden mooie, kwaliteitsvolle tweedehandskleding aan voor kinderen vanaf het eerste leerjaar, dames en heren. En daarnaast ook tweedehandsjuwelen, handtassen, schoenen en beddengoed.”

“We zijn op zoek naar medewerkers die vrijwillig helpen. Mensen die graag kledij sorteren, klanten ontvangen, aan de kassa werken in de winkel, een winkel inrichten en onderhouden of graag strijken. Personen met een statuut RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp), PVB (Persoonsvolgend Budget) en AMA (Arbeidsmatige Activiteit) kunnen zich aanmelden. Vrijwilligers die deze medewerkers kunnen ondersteunen in de winkel zijn eveneens welkom”, zegt Lara Vankeirsbilck, teamcoach bij Tordale. In de Klapstok wordt gewerkt met twee tarieven. “De prijzen zijn sowieso democratisch, we hebben enerzijds een gewoon tarief en anderzijds een lager tarief voor mensen die recht hebben op korting. We zijn er voor iedereen, mensen met een hoger of lager budget shoppen samen. Ons doel is niet om veel geld te verdienen, maar wel om mensen samen te brengen, en dit bovendien op een laagdrempelige manier. Het sociale gegeven is hierbij heel belangrijk, onze vrijwilligers begroeten de mensen met de glimlach en de klanten blijven langskomen.”

Contact opnemen, kan via loket@tordale.be. Voor meer info over de jobinhoud kan je terecht op: klapstok@tordale.be.