TVH Equipment neemt het Izegemse Rentalift over

TVH Equipment, specialist in verhuur, verkoop, onderhoud en training van hoogwerkers, heftrucks en laadbruggen heeft Rentalift uit Izegem overgenomen van de huidige aandeelhouder Van den Dorpe handling Equipment.

Rentalift werd in 2001 opgericht door de familie Deschrijvere-De Leersnyder en is actief in de verhuur van schaarliften, hoogwerkers, verreikers en heftrucks over heel Vlaanderen, met een duidelijke regionale verankering in West- en Oost-Vlaanderen.

TVH Equipment, met hoofdzetel in Waregem, heeft daarnaast al filialen in Diksmuide, Sint-Niklaas, Londerzeel, Antwerpen, Nijvel en Maaseik.

Met deze overname specialiseren ze zich verder als ‘one-stop-rent’ verhuurder voor de industrie, bouw, eventsector, lokale overheden, infrastructuurwerken.