Zonnebeke blijft inzetten op sterk toeristisch beleid: “Onze sterkte is samenwerking”

Al verschillende legislaturen wordt er in Zonnebeke ingezet op een sterk toeristisch beleid. De laatste jaren wordt de toeristische toekomst verder uitgebouwd. Samenwerking met andere spelers en blijvende infrastructuur zijn volgens schepen Joachim Jonckheere (#Team8980) de pijlers van de nieuwe visie.

Afgelopen zomer waren de jaarlijkse zoektochten de grote publiekslokker. “Zeker de zoektocht in Zandvoorde scheerde hoge toppen met meer dan 600 ingediende deelnameformulieren. We mogen schatten dat er waarschijnlijk meer dan 2.000 mensen afgelopen zomer onze pittoreske deelgemeente kwamen ontdekken, met deelnemers van over heel West-Vlaanderen”, aldus schepen van Toerisme Joachim Jonckheere. Volgend jaar komt Beselare aan de beurt voor de zoektocht.

Zoektochten

Er werden ook zeer succesvolle zoektochten georganiseerd in samenwerking met Komen-Waasten en met Roeselare en het Davidsfonds. “Met Komen-Waasten legden we in de vorm van een fotofietszoektocht de link naar ons gezamenlijk verleden in het kader van de Eerste Wereldoorlog. Ook de samenwerking met het Davidsfonds en de stad Roeselare was een extra toeristische troef voor onze gemeente. Het Davidsfonds spreekt van ongeveer 20.000 deelnemers die afgelopen zomer door Passendale en Beselare fietsten en de zoektochtlus in het kasteelpark en het centrum van Zonnebeke aflegden.”

“De deelnemers kwamen uit heel Vlaanderen en uit Brussel, waardoor we erin slaagden om Zonnebeke ook buiten West- Vlaanderen als toeristische speler op de kaart te zetten”, aldus de schepen.

Museum en Heksenstoet

Ook in het Passchendaele Memorial Museum 1917 waren er meer dan 20.000 bezoekers in de zomerperiode. Het museum sluit de deuren vanaf zondag 19 november voor enkele vernieuwingen. De bezoekcijfers zitten in stijgende lijn ten opzichte van vorig jaar, toen 82.000 mensen het museum bezochten. Dat de Heksenstoet kon rekenen op bijna 30.000 bezoekers is natuurlijk ook een enorme troef en wijst op het toeristisch potentieel van dit immaterieel erfgoed in Beselare. “De zomer van 2023 was op toeristisch vlak absoluut een voltreffer in onze gemeente.”

Samenwerking

“Als plattelandsgemeente hebben wij niet altijd dezelfde middelen als grotere regionale spelers zoals Ieper, Poperinge of Roeselare op toeristisch vlak. Onze sterkte zit hem in de samenwerking”, verduidelijkt Joachim. “We werken samen met lokale spelers zoals Prime Productions, die steeds een autozoektocht organiseren, of de Oude Kaasmakerij en het Heksencomité. Ook onze horeca en handelaars zijn daarbij belangrijk: zij zijn vaak de gezichten van onze gemeente voor bezoekers, dus moeten zij ook op de hoogte zijn van wat er allemaal te beleven is.”

De traditie om met buurgemeenten samen te werken bestaat al een tijdje. Zo is er het combinatieticket tussen het Plugstreet 14-18 Experience Center in Komen-Waasten en het Passchendaele Museum en de samenwerking met het wielermuseum, In Flanders Fields Museum, Talbot House en Bellewaerde. Via de Drevestappers neemt wandelsport Vlaanderen Zonnebeke ook mee in haar grotere tochten. “Door samen te werken wordt het voor een plattelandsgemeente als de onze ook mogelijk om toeristisch te groeien, samen met al onze partners”, benadrukt de schepen.

Wandelen en fietsen

De toeristische visie zorgt vaak ook voor blijvende extra infrastructuur, zoals het spellandschap waarin kinderen het Kasteelpark op een avontuurlijke en speelse manier kunnen ontdekken. In 2024 komt er nog een nieuw rustpunt voor wandelaars en fietsers langs de Stroroute, evenals een extra rustpunt in het Kasteelpark.

“Er zijn heel wat fietsers die gebruikmaken van de bestaande routes en het fietsknooppuntennetwerk van Westtoer op ons grondgebied. We werken momenteel hard aan een wandelknooppuntennetwerk waarbij onze huidige wandelroutes worden opgenomen in het ruimere netwerk in de Westhoek. 2023 leerde ons alvast dat we als plattelandsgemeente een sterke regionale toeristische speler zijn geworden en daar willen we verder op bouwen”, besluit schepen Joachim Jonckheere.

(NV)