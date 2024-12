Vlaanderen wil 150 kilometer lange wandeltrail uitrollen in de Zwinstreek

Landschapspark Zwinstreek ontvangt van Vlaams minister voor toerisme Melissa Depraetere (Vooruit) een subsidie van 692.857 euro. Met de middelen gaat het landschapspark een wandeltrail uitrollen door de hele Zwinstreek. Langs het parcours, van zo’n 150 kilometer, komen tal van nieuwe belevingsplekken zoals pontjes, uitkijkpunten en een getijdenklok. “Vlaamse Parken zoals het Landschapspark Zwinstreek hebben heel wat te bieden. Van prachtige natuur en uiteenlopende landschappen tot uniek erfgoed. Het is daarnaast ook een goedkope en toegankelijke manier voor jong en oud om er even een dagje tussenuit te gaan”, zegt Melissa Depraetere.

In totaal investeert Vlaanderen 4,8 miljoen euro in zeven Vlaamse Parken: Nationale Parken Brabantse Wouden en Scheldevallei en Landschapsparken Grenzeloos Bocageland, Hart van Haspengouw, Maasvallei, Vlaamse Ardennen en Zwinstreek. De subsidies die via Toerisme Vlaanderen worden uitgedeeld, zullen onder meer dienen voor het ontwikkelen van natuur- en landschapsbelevingen met speciale aandacht voor toegankelijkheid, families en jongeren.

“Een wandeling of fietstocht maken door een van onze prachtige parken, het is een goedkope manier om even te genieten van al het moois dat onze Vlaamse Parken te bieden hebben. Het is daarnaast ook goed voor je fysiek en mentaal welzijn. Als minister van Toerisme vind ik het superbelangrijk dat we blijven investeren in betaalbaar toerisme in eigen land.” zegt Vlaams minister van Toerisme Melissa Depraetere.

Trailwalk

Het landschapspark Zwinstreek ontvangt een subsidie van 692.857 euro om een trailwalk te gaan uitrollen. De wandeltocht van 150 kilometer loopt door het Zwin Natuurpark maar ook langs de kust en Brugge, door Damme, Middelburg, Sint-Laureins en Zeeland. Langs het parcours komen er nieuwe belevingspunten. Van een getijdenklok over nieuwe bruggen en pontjes tot uitkijkpunten en stilteplekken.

Kortom: een serieuze gedaanteverandering voor de Zwinstreek met respect voor de aanwezige natuur. Het park kan hiermee antwoord bieden op de groeiende hype rond langeafstandswandelen en moet zo nog meer een trekpleister worden voor binnenlands- en grenstoerisme.

Opwaardering

“Met bijvoorbeeld het blotevoetenpad, de themawandelingen en fietsroutes heeft het Landschapspark Zwinstreek al enkele serieuze troeven. Door nu ook in te zetten op trailwalking breiden we het aanbod van de Zwinstreek nog meer uit. Bovendien zorgen we zo voor een verdere opwaardering van de ganse Zwinstreek.”

“Deze extra investeringen zijn ook een win-win voor onze horeca en onze lokale ondernemers. Ook zij plukken de vruchten van het extra toerisme dat onze natuur aantrekt. We hebben dan ook aandacht voor hun bezorgdheden, net zoals ook voor de kwetsbaarheid van onze natuur”, aldus Melissa Depraetere.