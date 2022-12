Vlaamse steun voor vier Oostendse projecten, waaronder Ensorpad aan Duinenkerkje

Oostende kan binnenkort op heel wat Vlaamse subsidies rekenen in het kader van het toeristische relanceplan. Vier Oostendse projecten krijgen samen anderhalf miljoen euro. Het gaat om het Ensorpad aan het Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk, een multifunctioneel servicepunt met 3D-model aan de Atlantikwall, muurschilderingen gebaseerd op James Ensor die binnen The Crystal Ship een nieuw digitaal project vormen, en een fysieke bezoekersbeleving en digitaal aanbod rond schilder Leon Spilliaert.

In het kader van het het toeristische relanceplan van Toerisme Vlaanderen worden subsidies uitgereikt aan projecten die de toeristische sector een nieuwe boost moeten geven. Finaal worden er 80 van de 152 ingediende projecten weerhouden en gesubsidieerd, verspreid over Vlaanderen. Burgemeester Bart Tommelein: “Onze toeristische sector krijgt een mooie boost met deze projecten. We zullen de volgende twee jaar samen met de stad en Toerisme Vlaanderen keihard werken om deze innoverende projecten op te leveren. Het is een mix van kunst en cultuur, maar evengoed toegankelijkheid voor fietsers en wandelaars rond het Duinenkerkje en Raversyde.”

Ensorpad – inrichting omgeving Duinenkerk (876.120 EUR)

Oostende bouwt een recreationele fietshub die de verschillende troeven in het gebied rond de Ensorkerk met elkaar verbindt. De interactie van een breed spectrum aan bezoekers, van mens tot dier, wordt mogelijk gemaakt. Oostende wordt nog meer op de kaart gezet als Ensorstad bij uitstek.

Servicepunt langs het fiets- en wandelnetwerk in het provinciedomein Atlantikwall Raversyde (323.795 EUR)

Het fiets- en wandelnetwerk in het Provinciedomein Atlantikwal Raversyde wordt een nieuw multifunctioneel servicepunt en belevingsvolle pleisterplaats rijker. De beleving bestaat uit een 3D-model van het landschap en de bewoning zoals ze ooit geweest zijn. De globale scenografische visie voor de buitenomgeving wordt herzien.

Oostendse gevels worden digitale Ensor-hotspots (94.500 EUR)

“De Baden van Oostende” is één van James Ensors meest iconische werken. Het schilderij is een mozaïek van kleurrijke personages en badgasten rond het fin de siècle. Met dit project brengt de stad Oostende Ensors personages van het schilderij naar het straatbeeld. Een streetartist bootst de figuren na op Oostendse gevels. De verschillende muurschilderingen zullen samen een artistiek parcours en digitaal belevingsproject vormen. Kan jij alle figuren spotten?

Thuis in de wereld van Léon Spilliaert (214.200 EUR)

Bij het grote publiek valt Léon Spilliaert nog te vaak onder de noemer “onbekend is onbemind.” Daar hoopt Toerisme Oostende samen met Mu.ZEE verandering in te brengen. Ze ontwikkelen samen een fysieke bezoekersbeleving en een digitaal aanbod, waarmee de bezoeker zich een weg door het oeuvre van de kunstenaar kan banen.

Mu.ZEE ontvangt daarnaast van het provinciale toerismebedrijf Westtoer nog 400.000 euro voor de restauratie van het Permekemuseum.