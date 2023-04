Vanaf eind april opnieuw extra vaarten tussen stadscentrum van Oostende en Oosteroever

Oostende breidt ook dit jaar de basisdienstverlening van de veerdienst uit in de zomer. Vanaf het laatste weekend van april, wordt in de weekends en op feestdagen opnieuw een extra veer ingezet. Tot eind september zal er op vrijdag en zaterdag drie uur langer gevaren worden tot middernacht. In juli en augustus vaart het veer elke dag dubbel én langer.

Het veer tussen het stadscentrum en Oosteroever is een populair vervoersmiddel. Jaarlijks maken meer dan 900.000 voetgangers en fietsers gebruik van de oversteek, en het aantal blijft stijgen. Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Vloot, staat in voor de dienstverlening. Stad Oostende draagt jaarlijks bij om de capaciteit uit te breiden in de zomer.

In juli 2021 werd de eerste duurzame, elektrische veerboot geïntroduceerd. Aangezien dit veer een dubbele capaciteit heeft, heeft Oostende de cijfers van de gebruikers in 2022 geanalyseerd. “De analyse van de cijfers toont duidelijk wanneer de drukste momenten zijn” verduidelijkt schepen van Mobiliteit, Björn Anseeuw.

“De piekmomenten bevinden zich tussen mei en de herfstvakantie, telkens in het weekend en op feestdagen. Met uitzondering van de twee zomermaanden juli en augustus, daar is de drukte ook op weekdagen te voelen.”