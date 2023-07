Vakantiehuis in historische ambtswoning Brugse havenmeester: “We hebben er 10 jaar aan gewerkt”

Voortaan kunnen vakantiegangers slapen in de historische ambtswoning van de havenmeester aan de Lodewijk Coiseaukaai in Brugge. “We hebben tien jaar gerestaureerd, want het gebouw uit 1907 was een ruïne”, zeggen vennoten Kurt Casteleyn en Peter Hollez van PK Projects. Het resultaat mag er zijn: een smaakvol en comfortabel vakantiehuis voor negen personen met fijne maritieme accenten.

Vennoten Kurt Casteleyn en Peter Hollez van creatief bureau PK Projects openden vakantiehuis Havenhuis. Het begon na tien jaar geleden met een zoektocht naar een nieuwe kantoorlocatie. Ze vonden aan de Lodewijk Coiseaukaai de voormalige ambtswoning van de havenmeester. “Het gebouw uit 1907 was in een erbarmelijke staat: de plannen in het stadsarchief waren beter bewaard dan het gebouw zelf. Door insijpelend water was de gevel gebarsten, veel ramen waren dichtgetimmerd of met plastic overspannen, plafonds waren verlaagd en grote ruimten waren in kleine hokjes opgedeeld. Heel veel elementen waren verdwenen of beschadigd, bijvoorbeeld dakbalken, gebeeldhouwde ornamenten, schouwen, dakkapellen, smeedwerk, tegelvloeren enzovoort. Mochten we toen hebben geweten wat we nu weten, dan zouden we er wellicht niet opnieuw aan beginnen.”

Woorden en beelden

Het duo was gefascineerd door het verhaal en de grootsheid van het pand. Hun vormgeverscollectief PK Projects geeft niet voor niets sinds 1987 vorm en inhoud aan tentoonstellingen en openbare expositieruimten. “Dit was een ruïne, maar gelukkig zagen wij wel de mogelijkheden. Wij zijn het gewoon om met woorden en beelden te werken, onder meer in historische contexten. Nochtans waren de vereisten van de stedelijke dienst monumentenzorg niet eenvoudig. Maar met veel geduld en creativiteit is het gelukt om de vroegere grandeur met hedendaags comfort en design te combineren. Beneden zijn onze kantoren, terwijl de vakantiegasten van de bovenliggende verdiepingen en de tuin genieten.

Hoog aanzien

Het woord historisch is op zijn plaats. Hier startte aan het begin van de 20ste eeuw de Maatschappij van de Brugse Zeehaven (MBZ). “Aan de overkant van de straat had de MBZ tot halverwege de jaren 80 zijn hoofdkantoor, waar vervolgens de politie zich vestigde. Vandaag staat dat complex helaas leeg. De havenmeester woonde en werkte vlakbij het wachthuisje en de bareel waarmee het havengebied indertijd afgesloten was”, zegt Casteleyn. Het hoge aanzien van de havenmeester merk je aan zijn residentie. “Dit is een groot gebouw met voor die tijd veel comfort. Op de zolder vonden we bijvoorbeeld de restanten van een hemelwaterbekken voor stromend water.” Casteleyn en Hollez hadden geen ervaring met horeca, maar het resultaat mag gezien worden: een grote, lichtrijke en rustige vakantiewoning voor negen personen, met meerdere badkamers, een tuin en een zwemvijver. En dat op wandelafstand van het stadscentrum van Brugge.

Info: www.havenhuis-brugge.be