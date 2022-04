Toeristisch seizoen start op 1 mei met rommelmarkt en aperitiefconcert in Dadizele

Op 1 mei start traditioneel het toeristisch seizoen in Dadizele. Aanstaande zondag is er al heel wat te doen in de gemeente, maar de toeristische dienst werkte ook een uitgebreid programma voor de komende maanden uit.

De voorbije maanden sleutelde de dienst Toerisme aan een programma voor het toeristisch seizoen in Dadizele. “Vorig jaar konden we, ondanks de coronapandemie, enkele mooie activiteiten voorleggen. Zo waren de zoektochten rond het Vierkavenbos een schot in de roos en was er de eerste lichtjeswandeling Daisel Verlicht”, aldus schepen voor Toerisme Nessim Ben Driss (Visie).

Hij telt af naar aanstaande zondag. Het toeristisch seizoen wordt dan geopend met de rommelmarkt van de Gezinsbond en een aperitiefconcert van de Ridder Janszonen. Het infokantoor op het gemeentelijk domein is vanaf 11 uur open. De bibliotheek stelt er ook haar nieuwe locatie voor.

Samenwerking

De toeristische dienst gaat voor dit seizoen opnieuw de samenwerking aan met enkele buurgemeentes. Op 15 mei organiseert de dienst Toerisme met cluster Grensleie een activiteit in het kader van de Korte Keten. In de vijf clustergemeenten wordt een picknick georganiseerd.

Daarnaast kunnen geïnteresseerden een bezoek brengen aan tal van Korte Ketenadresjes die op die dag hun deuren openstellen. Diezelfde dag start er ook een fietszoektocht rond dat thema. De zoektocht loopt tot 30 september. Deelnemers kunnen smakelijke prijzen winnen.

Van 1 juni tot 30 september organiseert de dienst Toerisme in samenwerking met de collega’s uit Zonnebeke een fietsfotozoektocht. De fietsfotozoektocht is 53 kilometer lang, maar kan opgesplitst worden in twee kleinere lussen.

In diezelfde periode kan je ook een fotowandelzoektocht doen rond het Pompeschitterspad en het Boerenkrijgwandelpad. De deelnameformulieren hiervoor zijn vanaf maandag 30 mei te verkrijgen in het infokantoor en in de infopunten.

Van 1 juli tot 31 augustus is er de tweede editie van Schatten van Vlieg. Dit jaar is het thema Ruik jij wat ik ruik? Langsheen een parcours van een tweetal kilometer komen de deelnemers alles te weten over geuren en neuzen. Wie de schat vindt, krijgt een leuk gadget.

Op 11 september is er opnieuw de artisanale markt op het gemeentelijk domein ‘t Torreke. Verschillende standhouders bieden er hun ambachtelijke producten aan. Voor de kinderen wordt er een activiteit uitgewerkt, de ouders kunnen ondertussen wat verpozen op het terras. Het thema van de artisanale markt is dit jaar circus.

Feest- en avondmarkt

Hoogtepunt van het toeristisch seizoen is ook dit jaar de feest- en avondmarkt. “Die lokt traditiegetrouw een massa volk naar onze gemeente”, aldus Nessim Ben Driss. Voor dit evenement slaan de dienst Toerisme en ondernemersvereniging Dadizele Onderneemt de handen in elkaar.

“We hopen dat er de komende maanden heel wat volk de weg naar Dadizele vindt. Voor een wandeltocht, een bezoekje aan de basiliek of een andere activiteit. Voor wie nog wat wil genieten van de rust, voorzien we opnieuw de picknickkast.”

