Toerismebeurs in Brugge moet internationale toeristen Vlaanderen doen (her)ontdekken

Op een toerismebeurs het BMCC probeert de Vlaamse toeristische sector zichzelf dinsdag te verkopen aan tientallen internationale inkopers. Organisator Toerisme Vlaanderen hoopt dat buitenlandse toeristen Vlaanderen zullen (her)ontdekken na de coronacrisis.

De coronacrisis was een zware klap voor de toeristische sector. Nu het toerisme herleeft, probeert Vlaanderen zich in het aanbod te krijgen van buitenlandse touroperators. De beurs “Flanders Travel Forum” moet daarbij helpen. Het evenement vindt vandaag/dinsdag voor het eerst sinds 2016 nog eens plaats.

In het nieuwe beursgebouw BMCC in Brugge koppelt Toerisme Vlaanderen 135 internationale inkopers uit verschillende landen aan zowat 75 Vlaamse aanbieders. Het gaat om toeristische diensten van verschillende Vlaamse steden, maar ook hotels, attracties en excursies.

“We proberen onze troeven in de etalage te zetten nu er een relance is”, zegt woordvoerder Stef Gits van Toerisme Vlaanderen. Vlaanderen mikt op toeristen in vijf domeinen: wielertoerisme, erfgoed, culinaire beleving, oorlogstoerisme en natuur.

“Ondanks de relance is er nog een weg af te leggen”, verklaart Gits. De Aziatische toeristen blijven bijvoorbeeld nog weg. “We denken dat het tot 2024-2025 zal duren voor we weer op het niveau van 2019 zullen zitten op vlak van toerisme uit het buitenland”, aldus de woordvoerder. “Inspanningen zijn nu nodig om ons te tonen aan de wereld en onze bestemmingen ‘top of mind’ te houden.”