Toerisme Vlaanderen belooft extra reclame voor Westhoek bij Britten

“Toerisme Vlaanderen moet opnieuw meer reclame maken voor de Westhoek in het Verenigd Koninkrijk.” Dat zeggen Vooruit-parlementsleden Melissa Depraetere en Steve Vandenberghe. De heropstart van het Brits toerisme richting de Westhoek komt voorlopig immers maar geleidelijk op gang. Toerismeminister Zuhal Demir (N-VA) belooft gerichte campagnes.

De Westhoek wist de voorbije maanden dan wel veel Belgische toeristen te lokken, bezoekers uit het Verenigd Koninkrijk bleven veelal weg. In het coronajaar 2020 viel het aantal Britse toeristen en overnachtingen in de Westhoek met maar liefst 90 procent terug, en ook in 2021 kleurden de Britse bezoekerscijfers donkerrood.

Belang Brits toerisme

Nochtans zijn die Britse toeristen en scholen essentieel voor het overleven van de toeristische sector in en rond Ieper. Voor heel wat hotels die zich op het oorlogstoerisme richten, zijn toeristen van aan de andere kant van het Kanaal goed voor zeker de helft of zelfs meer van het totaal aantal overnachtingen. Tal van jeugdlogies zijn dan weer volledig afhankelijk van de Britse markt.

Het belang van de Britse toeristen voor de Westhoek kan niet worden onderschat – Melissa Depraetere, Vooruit

Eind oktober versoepelde ons land een eerste keer een aantal coronamaatregelen voor inreizende Britten: zo waren bijvoorbeeld omslachtige testprocedures niet langer nodig. Die versoepeling kwam er mee op aandringen van Melissa Depraetere, Kamerfractieleider voor Vooruit.

“Het belang van de Britse toeristen voor de toeristische sector in de Westhoek kan niet worden onderschat”, klinkt het. “Dankzij het versoepelen vonden Britten geleidelijk aan de weg opnieuw naar onze provincie, maar het geleden verlies wordt hiermee absoluut niet goedgemaakt. We zijn nog lang niet op het niveau waar we zouden moeten of willen zitten.”

Nieuwe acties

Volgens Melissa Depraetere en Vlaams Parlementslid Steve Vandenberghe (ook Vooruit) is er dan ook meer nodig om de Britten weer massaal naar Ieper en omstreken te halen. “Ik heb Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) gevraagd om extra campagnes op te zetten om Britse toeristen weer warm te maken naar ons land te komen.”

Een vraag waar minister Demir graag op inging. “Toerisme Vlaanderen is bezig met de voorbereiding van dergelijke acties”, gaf ze aan. “Wat wanneer uitgerold kan worden hangt echter sterk af van de evolutie van de pandemie.” Vooruit acht de tijd alvast rijp om reclamecampagnes versneld uit te rollen en het toerisme in onze provincie weer aan te wakkeren.