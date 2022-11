Schepen van toerisme Anthony Wittesaele op studiebezoek naar La Baule: “Boeiend, maar vooral heel leerrijk”

La Baule, voluit La Baule-Escoublac, hoort thuis in het rijtje van vooraanstaande badplaatsen aan de Franse Atlantische kust naast Deauville en Biarritz. Haar succes is te danken aan de mix die ook Knokke-Heist zo bijzonder maakt. Gelegen aan een 10 km lange baai net ten zuiden van de ‘tip’ van Bretagne is deze badstad al 100 jaar één van de places-to-be van de Franse beau monde. Daarom ging schepen van Toerisme Anthony Wittesaele er op studiebezoek.

De combinatie van een eindeloze dijk, een breed strand met beachbars waarop allerlei sporten worden beoefend, een jaarlijkse 5 sterren-jumping, een aantal oldtimer-events, een polo-infrastructuur, een jachthaven, een gezellig winkelcentrum, verschillende golfterreinen in een prachtig decor van ongerepte natuur maken een vergelijking met Knokke-Heist voor de hand liggend, vinden ze bij het gemeentebestuur van Knokke-Heist.

Nadat een delegatie van La Baule vorig jaar op de Zoute Grand Prix te gast was, ging schepen van Toerisme Anthony Wittesaele deze keer in op de invitatie van het gemeentebestuur van La Baule om de Franse badstad te bezoeken tijdens een driedaags werkbezoek, om bij te leren en om eventuele win-win samenwerkingen te bekijken.

“Een druk en gezellig programma gevuld met interessante bezoekjes en gesprekken leerde dat onze beide badsteden zowat voor dezelfde uitdagingen geplaatst worden. Troeven als kunst, muziek, theater, golf, watersport, strandbeleving, paardensport en uitdagingen op het vlak van openstaande vacatures in de lokale economie, te dure huisvesting, vergrijzing, veiligheid, overlast, en vele andere thema’s kwamen ter sprake”, zegt Wittesaele. “Vooral het groot aantal tophotels, dat een bloeiend congrestoerisme mogelijk maakt, en de grote overdekte jaarrond gehouden dagelijkse delicatessen-markt trokken de aandacht op het vlak van lokale economie en toerisme. Het was boeiend, aangenaam en heel leerrijk“, besluit Anthony Wittesaele, schepen van Toerisme & Marketing, Strand & Dijk, Grensoverleg en Europese zaken. (MM)