Nieuwe toeristische folder rond Wethuys Groep Watou

Wethuys Groep Watou, die een groot deel van de toeristische infrastructuur van het Kunstdorp beheert, stelde een nieuwe folder voor. “Onze Groep bestaat uit mezelf, mijn partner Nadine D’hondt en haar dochter Barbara Sedeyn als zaakvoerders, en Gilles en Katia Reynders als zelfstandige medewerkers”, zegt eventmanager Serge Coudron.

Momenteel bestaat het geheel uit Het Wethuys (hotel-restaurant), Guesthouse Het Wethuys, Katia’s patisserie-tearoom en de boltra (volksspelen en brasserie), allen op het Watouplein, Barbara’s Guesthouse in de Moenaaardestraat en Landgoed Karel Van Yedeghem vakantiewoningen in de Callestraat.

Huiselijke sfeer

In het hotel Het Wethuys kan men genieten van de warme huissfeer, en thuiskomen in knusse kamers met alle hedendaagse comfort. Het hotel beschikt over eenpersoons-, tweepersoons- en familiekamers. Wellness na reservatie. U kan ook naar hartenlust een plons maken in het verwarmd overdekt zwembad. Het hotel is voorzien van een lift en nachtreceptie. Moto- en fietsberging en verhuur van fietsen op aanvraag. In het restaurant kan men genieten van eenvoudige snacks, streekgerechten, een vers dagmenu en meerkeuzemenu’s aan de kaart. Die worden verzorgd door chefs Gilles en Katia, zoon en dochter van het huis.

Het Guesthouse beschikt over een comfortabele leefruimte en een knusse zithoek en heeft ook een modern uitgeruste keuken.

De authentieke boltra is vrij toegankelijk voor iedereen. Op aanvraag is er het arrangement met Picon, Bernardusgebraad in huisbier met gratin en koffie.

Chef-patissier Katia Renders biedt een waaier aan diverse ontbijtkoeken, broodjes en broden. In haar tearoom kan men genieten van verse pannenkoeken, wafels, verwenkoffie en allerhande gebakjes.

Landgoed

Op een boogscheut verwijderd van het dorpscentrum ligt het Landgoed Karel van Yedeghem, in een oase van groen, te midden de velden. Er zijn drie vakantiewoningen: De Veure (6-8 personen), ’t Hof (8-14 personen) en De Mikke (18-20 personen). De woningen hebben elk hun complete badkamer, ingerichte keuken, woonkamer, salon, privé terras met tuinmeubilair en barbecue. Er is een verwarmd zwembad, jacuzzi, hamman en sauna. Buiten is er een groot speelplein en twee petanquevelden, binnen een zaal met tafeltennis, tafelvoetbal, ballenbad, trampoline en diverse kinderspelen. Er is een liggende wipschietstand en dartbord.

Barbara’s Guesthouse in de Moenaaardestraat is een oude bakkerij, die recent werd gerenoveerd en omgebouwd tot een eigentijds gastenverblijf met negen kamers, die plaats bieden aan 24 personen. De vroegere bakplaats werd verbouwd tot centrale keuken, leefruimte en zithoek.

De brochure is een realisatie van Visualconcepts van Peter Stuyck uit Watou. De folder is opgevat in handig opvouwformaat, met QR-codes, die verwijzen naar de diverse websites.

Architect Wilfried Feliers werkte al tien opdrachten af voor de Wethuys Groep.

Grote groep toeristen

Poperingse burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) was vol lof over de realisaties. “De grootste groep toeristen die onze streek aandoet, komt nog steeds uit West-Vlaanderen. Het zijn vooral families en vriendengroepen, die hier kunnen wandelen, fietsen en gezellig eten. En hier vinden ze dus dit alles in overvloed. Bovendien kende Watou vorig jaar 29.000 betalende toeschouwers voor de Kunstzomer, misschien met dank aan corona en de overstromingen in de Ardennen. Hierdoor zochten velen hun heil in onze Westhoek.”

Paul en Monique uit het Limburgse Zepperen waren al 53 keer te gast voor een fietsvakantie in Het Wethuys. “Tijdens de afgelopen 27 jaar vonden we hier rust, ambiance en kunst. En alles gaat hier wat trager. Buiten het spreken”, aldus Paul en Monique.

(AHP)