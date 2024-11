Meer dagtoeristen en toeristische overnachtingen aan zee tijdens herfstvakantie

De kust heeft 1,2 miljoen toeristische overnachtingen genoteerd tijdens de herfstvakantie, 5 procent meer dan in dezelfde vakantie vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van provinciebedrijf Westtoer. Het spreekt van een “geslaagde herfstvakantie”.

De cijfers hebben betrekking op twee weken, omdat de herfstvakantie in Franstalig België twee weken duurde. In die periode noteerde Westtoer 1,2 miljoen toeristische overnachtingen. In de eerste week (met alleen vakantie voor Franstaligen) ging het om 350.000 overnachtingen, in de tweede week, toen Franstaligen en Vlamingen herfstvakantie hadden, 850.000. Ook veel tweedeverblijvers zijn tijdens de vakantie naar zee gereisd.

Daarnaast zakten ongeveer 975.000 dagtoeristen af naar de kust. Dat aantal ligt ongeveer 15 procent hoger in vergelijking met 2023. De topdag viel bij de start van de herfstvakantie voor de Vlamingen dankzij het zonnige weer. Op zondag 27 oktober hebben ongeveer 140.000 dagtoeristen de kust bezocht.

“Als minister van Toerisme en Jeugd vind ik het enorm belangrijk dat we blijven investeren in ons kusttoerisme, rekening houdend met de bewoners”, zegt Vlaams minister van Toerisme Melissa Depraetere (Vooruit) in een persbericht. “Daarnaast is de kust een van de favoriete bestemmingen voor onze jeugd. De komende jaren zullen investeringen in kwalitatieve en betaalbare jeugdverblijven een belangrijk onderdeel van mijn beleid zijn. Want iedereen verdient vakantie.”