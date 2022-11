Kust blijft populairste bestemming voor dagjestoeristen, kunststad Brugge stijgt

West-Vlaanderen is de provincie bij uitstek waar Belgen naartoe trekken voor een leuke daguitstap. In totaal was onze provincie op een jaar tijd goed voor maar liefst 27,3 miljoen daguitstappen. De kust blijft met 17,7 miljoen dagtoeristen met stip op nummer één staan. Maar ook kunststad Brugge zit opnieuw in de lift en haalt 3,4 miljoen dagtrippers. “Tijdens de coronacrisis hebben we volop onze eigen streek gepromoot en dat werpt zijn vruchten af. Nu beseffen mensen dat ze niet ver moeten rijden voor cultuur of mooie natuur”, zegt minister van Toerisme, Zuhal Demir (N-VA).

Vanaf juni 2021 tot afgelopen juni heeft Westtoer samen met Toerisme West-Vlaanderen en de vijf Vlaamse provincies tweewekelijks 3.000 Belgen online vragen gesteld over hun daguitstappen in Vlaanderen en Brussel. Met 27,3 miljoen daguitstapjes naar West-Vlaanderen op een jaar tijd steekt onze provincie er met kop en schouders bovenuit. Brussel en Antwerpen halen slechts 14 miljoen bezoekers.

Kust populairste bestemming

Onze kust blijft met 17,7 miljoen bezoekers de topbestemming voor het binnenlandse dagtoerisme. Ter vergelijking, dat is maar liefst 1,5 keer de bevolking van België. “En bijna 1 op 3 dagjestoeristen komt uit Wallonië en Brussel”, vertelt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer. “De kust wordt natuurlijk het vaakst bezocht in de zomer en in gezelschap van kinderen. Vaak gaat het om groepen van 3 à 4 personen. Wie er op uittrekt naar de kust voor een daguitstap naar de kust geeft daar ter plaatste gemiddeld 37 euro uit.” In kunststad Brugge ligt dat nog net iets hoger met 39 euro per persoon.

Op een jaar tijd vonden 3,4 miljoen dagtrippers hun weg naar de kunststad Brugge. “Meestal worden de kunststeden, zoals Gent, Mechelen en Antwerpen bezocht in de lente, maar we zien dat mensen vaak iets later, pas in de zomerperiode naar Brugge trekken”, gaat Lahaye-Battheu verder. Een uitstap naar Brugge gaat vaak gepaard met georganiseerde evenementen, een bezoek aan een horecazaak, shoppen of een begeleide rondrit of -vaart.

West-Vlaams groen in trek

Maar niet alleen de kust en stad Brugge scoren. Ook de groene, rustige regio’s in de Westhoek (2,9 miljoen daguitstappen) en de Leiestreek (2,7 miljoen daguitstappen inclusief het Oost-Vlaamse gebied) doen het goed. De dagtrippers vinden ook een goede afwisseling tussen de verschillende regio’s. Het Brugse Ommeland wordt opvallend meer bezocht in de lente. In de zomer zakken de dagjestoeristen dan weer meer af naar de Westhoek en de Leiestreek is populairder dan gemiddeld tijdens het herfstseizoen.

Vaak trekken dagjestoeristen naar deze landelijkere streken om te wandelen, te fietsen of in mindere mate om te shoppen. “Door die rustige en ook vaak gratis activiteiten, zoals fietsen of wandelen spenderen dagjestoeristen er iets minder. De gemiddelde uitgave blijft hangen op zo’n 26 à 27 euro.”

Bij de Westhoek zien we dat het herdenkingstoerisme na corona opnieuw een erg belangrijk thema is. “De mensen zakken af naar hier om een museum of tentoonstelling bezoeken. Maar ook het bezoek van attracties, zoals Bellewaerde speelt een grote rol. Dat verklaart ook waarom er in 26 procent van de bijna 3 miljoen daguitstappen ook kinderen mee zijn. Dat is een pak hoger dan in de andere Vlaamse regio’s”, besluit Lahaye-Battheu.