Krokusvakantie goed begonnen aan de kust dankzij het mooie weer

Amper nog een vrij parkeerplaatsje in het centrum van Oostende, lange rijen wachtenden aan de ijsjeskramen, goedgevulde terrasjes en heel veel wandelaars op de zeedijk. En of de krokusvakantie goed gestart is aan de kust en daar heeft het mooie weer alles mee te maken.

Waar we twee weken geleden nog een zware storm over ons heen kregen, krijgen we bij het begin van de krokusvakantie een stralende zon. Die stralende zon en temperaturen van tien graden zijn voldoende om mensen uit het binnenland tijdens de krokusvakantie naar de kust te lokken. Volgens Toerisme Vlaanderen zit het aantal overnachtingen op het niveau van voor de coronacrisis.

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) houdt het zelfs op een vijfde meer overnachtingen aan de kust tijdens de krokusvakantie, in vergelijking met drie jaar geleden, toen er van corona nog geen sprake was. Een opsteker voor de horeca, na twee jaar leed. “Dit is een serieuze opsteker”, zegt Christine Decock, uitbaatster van Brasserie Henry op de Oostendse zeedijk.

Duidelijk verschil

“We merken een duidelijk verschil in vergelijking met de krokusvakantie vorig jaar en dat is maar goed ook. Heel veel uitbaters hebben met het water aan de lippen gestaan. Een goede krokusvakantie kan veel goedmaken. Ik heb het gevoel dat mensen terug durven buiten komen. En ik heb nog meer het gevoel dat de trein eindelijk vertrokken is. Laat ons zeggen dat de hoop op een mooie zomer groot is.”

Bart Boelens, voorzitter van Horeca Middenkust is tevreden. “Het eerste weekend van de krokusvakantie is bijzonder goed geweest”, zegt Boelens. “En ook de eerste twee dagen zijn erg goed, mede dankzij het mooie weer. Daardoor kregen we wat extra boekingen. Tijdens de tweede helft van de week merken we een terugval en het komend weekend ziet er dan weer goed uit.

Voor de horeca is het uiteraard pakken beter in vergelijking met vorig jaar, toen we nog in strenge maatregelen zaten. We mogen zeker niet klagen. We zijn blij dat alles aan het versoepelen is, maar net niet soepel genoeg om te gaan skiën. Daardoor kiezen veel mensen voor de kust.”

