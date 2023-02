Ieper blijft meest gastvrije stad van ons land

Volgens de accommodatiewebsite Booking.com is Ieper de meest gastvrije stad van ons land. In de top 10 van 2022 staan trouwens vier West-Vlaamse steden.

Aan de hand van honderdduizenden geverifieerde beoordelingen van reizigers heeft Booking.com de top 10 van meest gastvrije steden van België voor 2022 samengesteld. Opvallend: in de top 10 staan vijf Vlaamse steden, waarvan vier West-Vlaamse: Ieper op 1, Brugge op 3, Westende op 5 en Damme op 7. Ieper bevestigt hiermee haar koppositie, want ook in 2021 was de Kattenstad de meest gastvrije stad van ons land. “Dat we in 2022 opnieuw bovenaan staan, toont aan dat onze eerste plaats in 2021 geen toevalstreffer was”, reageert Diego Desmadryl, schepen voor Toerisme.

Hoge scores

“Ieper beschikt over een heel ruim logiesaanbod met hotels, B&B’s vakantiewoningen en groepslogies. In totaal gaat het over ruim 3.000 bedden. Het grootste deel hiervan bevindt zich in de hogere categorieën met drie, vier of vijf sterren. Bezoekers met hoge comforteisen vinden dus zeker hun gading in Ieper. Die kwaliteit in combinatie met het sympathieke onthaal door onze dynamische ondernemers zorgt voor hoge scores van tevreden klanten.”

Toeristisch aanbod

Burgemeester Emmily Talpe benadrukt dat de stad private toeristische ondernemers volop ondersteunt. “Vanuit de stad zorgen we ervoor dat zij hun klanten een gevarieerd toeristisch aanbod kunnen doen. Het In Flanders Fields Museum en het Yper Museum spelen hier een belangrijke rol in, samen met onder meer de rondleidingen met gids en de fiets- en wandelroutes vanuit de dienst toerisme. Na de moeilijke coronajaren 2020 en 2021 was de bezetting in de Ieperse hotels vorig jaar op enkele procenten na weer op het niveau van 2019. De nieuwe strategische visienota voor het toerisme zorgt ervoor dat we samen met onze ondernemers klaar zijn om ook in 2023 verder te werken aan de uitbouw van Ieper als toeristische topstad.”

“Dit is een sterk signaal van de toerist” – Sabien Lahaye-Battheu

Ook het provinciebestuur is blij met vier West-Vlaamse plaatsen in de top 10. “Dit is een sterk signaal van de toerist”, reageert Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde voor Toerisme en voorzitter van provinciebedrijf Westtoer. “Alle steden en gemeenten in West-Vlaanderen besteden meer dan ooit aandacht aan gastvrijheid. Met het onthaal en de gastvrije communicatie kunnen we ons in de toekomst onderscheiden. Westtoer doet inspanningen om de sector te begeleiden in deze materie.”