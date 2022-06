Heuvelland wil toeristen Heuvellandse wijnen aanbieden in vakantiewoningen

VVV Heuvelland, Toerisme Heuvelland en Vintage Heuvelland organiseerden voor het tweede jaar op rij een ontmoeting tussen de logiesverstrekkers in Heuvelland en de lokale wijndomeinen. “Bedoeling is om de vele bezoekers die naar Heuvelland afzakken nog sneller in contact te brengen met de lokale wijnproducenten,” aldus schepen van toerisme Bart Vanacker.

Op het wijndomein Heerlyckheyt Roonenbergh in Westouter konden de logiesverstrekkers de lokale wijndomeinen leren kennen én proeven.

“De Belgische wijnbouw zit al enkele jaren in de lift, we zien dat ook hier in Heuvelland. Die wijnbouw vormt een belangrijke toeristische troef en als vereniging voor vrije tijd en vakantie willen we daarop uiteraard volop inzetten. Daarom vinden we het ook zo belangrijk om de band tussen onze logiesverstrekkers en de lokale wijndomeinen te versterken,” zegt Bart Denys, voorzitter VVV Heuvelland.

Geen Spaanse cava

Met het initiatief wordt gestreefd naar een aanbod van Heuvellandse wijnen in de vakantiewoningen. “We hopen uiteraard dat de logiesverstrekkers echte ambassadeurs van onze wijnen worden. Dat ze bijvoorbeeld hun gasten naar onze wijndomeinen toeleiden; en dat hun gasten geen Spaanse cava in de koelkast vinden maar een 100% authentieke bubbels uit onze regio.”

Wie straks in één van de vele vakantiewoningen zal verblijven krijgt vooraf de kans om een aantal lokale producten waaronder de Heuvellandse wijnen te bestellen. Bij boeking vertrekt zo een mail met daarin de link naar de website Wijnen uit Heuvelland. Desgewenst wordt de bestelling in de vakantiewoning geleverd. “We bieden ook een wijnsommelier aan in de vakantiewoning,” weet schepen Bart Vanacker.

“Op een eenvoudige manier wordt het verhaal van de Heuvellandse wijnen gebracht en wordt er geproefd.”

Ook Liaison levert pakketten samengesteld door lokale boeren en producenten af aan de toeristen in hun vakantieverblijf.