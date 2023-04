Herdenken tussen de stellingen

Het is niet meer dan een gewoonte, maar wanneer we met het gezin naar Ieper komen, parkeren we bijna altijd aan de oostkant van de stad.

Waarna we telkens het centrum binnenwandelen via de Menenpoort. Ook vorig weekend was dat weer het geval, toen we op zaterdag De Gevleugelde Stad bezochten en ons vergaapten aan de vele circus- en straattheaterartiesten. “Mag ik een foto bij de leeuw?”, vroeg mijn oudste zoon plots toen we het monument naderden. Ook voor kinderen is die poort dus een ankerpunt in Ieper.

In 2027 moet de Menenpoort in al haar glorie stralen op het eeuwfeest

En ook voor hen, amper 4 en 6 jaar oud, spreken die bijna 55.000 namen van gesneuvelden tot de verbeelding. Al die mensen zijn gestorven in de oorlog, weten ze. “Komt er ook hier nog oorlog?”, durft de oudste wel eens te vragen wanneer hij weer eens iets opgevangen heeft over hetgeen nog altijd aan de gang is in Oekraïne. Ik stel hem gerust, maar kan er geen sluitend antwoord op geven. Het enige wat we kunnen doen, is blijven gedenken. En die boodschap – nooit meer oorlog – ook doorgeven aan de volgende generatie.

Al 96 jaar is de Menenpoort hét symbool in ons land voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. In 2027 wordt dus het eeuwfeest gevierd en dan moet de stadspoort in al zijn glorie stralen. En daar wordt kosten noch moeite voor gespaard. Het monument gaat twee jaar lang in de steigers. Dat zal voor wat verkeershinder zorgen, maar de mensen van de Last Post Association laten zich niet kisten. Nadat ze eerder al de strenge coronamaatregelen overleefden, maken ze zich sterk dat ook nu de Last Post gewoon zal doorgaan. En een Last Post die eens niét onder de Menenpoort plaatsvindt, lijkt ons al reden genoeg om het moment nog eens opnieuw te gaan beleven.