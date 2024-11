De kust en de Ardennen slaan handen in elkaar om toerisme te promoten: “We versterken elkaar”

Met ‘Soyez les bienvenus – hartelijk welkom’ slaan de kust en de Ardennen de handen in elkaar om hun troeven in de kijker te stellen bij een breed publiek. Westtoer en la Fédération touristique de la Province de Luxembourg willen zo de gastvrijheid in beide regio’s en het versterkende karakter in de verf zetten. Daarvoor zijn ze nu op zoek naar getuigenissen.

De kust en de Ardennen hebben veel gemeen: een uniek aanbod voor korte vakanties, gezonde lucht, het actieve leven, lekker eten, genieten voor jong en oud, de vier seizoenen… “Het zijn allebei Belgische iconen”, klinkt het bij de bevoegde gedeputeerden Sabien Lahaye-Battheu en Marie-Eve Hannard. “Onze twee topbestemmingen zijn al lang geen concurrenten meer. Ze kunnen elkaar net versterken.”

De institutionele contacten tussen de provincie Luxemburg en West-Vlaanderen resulteerden in een samenwerking tussen FTPLux en Westtoer. “Met Soyez les bienvenus – Hartelijk Welkom als centrale thema onderlijnen we dat we toeristische topbestemmingen zijn. Het wederzijds respect en een positieve boodschap zijn in deze tijd meer dan belangrijk. De samenwerking overstijgt het idee van een land waar samenwerken soms een moeilijk thema is.”

Communicatiecampagne

Begin 2025 wordt een communicatiecampagne uitgerold waarbij getuigenissen van bezoekers het centrale thema zijn. Westtoer en FTPLux doen een oproep naar enthousiaste Vlaamse en Waalse vakantiegangers die hun liefde voor de kust en de Ardennen willen delen.

De kust is een van de belangrijke vakantiebestemmingen voor Franstalige Belgen. Voor de Ardennen blijven de Vlamingen een belangrijke doelgroep. Ook tweede verblijvers zijn thuis in beide bestemmingen.

Voor het toerisme aan de kust is Franstalig België de tweede belangrijkste markt: 22 procent van alle toeristen aan de kust zijn Franstalige Belgen. Zij zorgen per jaar voor een omzet van ongeveer 800 miljoen euro; wat 23 procent vertegenwoordigt van de totale toeristische omzet op jaarbasis. Die bedraagt 3,4 miljard euro.

Belangrijke doelgroep

In 2023 kwamen ongeveer vier miljoen van alle dagtoeristen uit Franstalig België. Ze zijn goed voor 23 procent van de 17 miljoen dagtoeristen aan de kust. Ongeveer 22 procent van de vakantiegangers in commerciële logies komen uit Franstalig België: circa 600.000 Franstalige Belgen brachten in 2023 op die manier een weekend of vakantie door aan de kust. In 2023 hadden 20.000 tweede verblijven aan de kust een eigenaar uit Franstalig België, goed voor twintig procent van alle tweede verblijven. Franstalige Belgen zijn goed voor gemiddeld zes miljoen toeristische overnachtingen per jaar.

De provincie Luxemburg is dan weer de belangrijkste toeristische provincie van Wallonië. In 2022 telde de provincie 1.067 logies, goed voor 33 procent van het Waalse aanbod, waaronder 71 hotels, 49 campings, 24 vakantieparken en centra voor sociaal toerisme. De maar liefst 923 logeeradressen bieden een duidelijke meerwaarde.

Franstalige Belgen die interesse hebben om te getuigen met een positief verhaal over de kust of met unieke herinneringen, kunnen mailen naarinfo@littoral.be. Vlamingen die graag naar de Ardennen gaan, kunnen terecht op info@ardennebelge.be.

Info: www.lelittoral.be en www.ardennebelge.be