Brugge verwelkomde in december al 915.000 bezoekers

Deze maand verwelkomde Brugge al 915.000 bezoekers. Dat is bijna één derde meer dan in december 2022 en een vierde meer dan in het precorona jaar 2019. Dé recorddag was zaterdag 23 december met 71.000 bezoekers in Brugge.

Op onze vraag geeft Brugs toerismeschepen Mieke Hoste een update van de bezoekersaantallen en hun tevredenheid voor de eerste 31 van 45 dagen durende periode van Wintergloed. In de cijfers zit het voorbije kerstweekend mee verrekend.

De Warmste Week

“In die periode verwelkomden we 915.000 (unieke) bezoekers in de historische binnenstad”, stelt Mieke Hoste. Dat zijn er 31 procent meer dan in dezelfde periode van 2022 en 24 procent meer dan in het precorona jaar 2019. Gemiddeld telden we 34.500 bezoeker per dag, dat is 26 procent meer dan in 2022 en 21 procent meer dan in 2019.”

“De ‘Warmste Week’ van 18 tot en met 24 december stuwde de bezoekersaantallen de hoogte in. In die week zakten 267.000 bezoekers af naar het centrum van Brugge. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met dezelfde periode in 2022.”

Record

Op zaterdag 23 december werd met 71.000 bezoekers een nieuw record gevestigd. “Dat zijn ruim 7.000 bezoekers meer dan het vorige record dat amper een week eerder werd neergezet. Door de nationale uitstraling van dit evenement zagen we meer Belgen dan gewoonlijk in Brugge. Ruim drie kwart van de bezoekers in de ‘Warmste Week’ waren van binnenlandse herkomst tegenover zes op tien in dezelfde periode in 2022”, aldus de toerismeschepen.

Mede door de doordachte bezoekersspreiding, blijft de waardering voor de activiteiten die onder de paraplu van Wintergloed plaatsvinden, volgens Mieke Hoste hoog: “Op basis van QR-codes en interviews worden bezoekers bevraagd in welke mate ze Wintergloed aan familie en vrienden zouden aanbevelen. Het resultaat wordt uitgedrukt in een Net Promotor Score (een score tussen -100 en +100). Een 0-resultaat wordt als positief beschouwd.”

Goede scores

De kerstmarkt haalt een Net Promotor Scoren van 17 (ten overstaan van -4 in 2022). Zowel inwoners als niet-inwoners geven goede scores. Op de parameters aankleding, sfeer- en gezelligheid en dienstverlening haalt de kerstmarkt score van bijna acht op tien.

Het lichtparcours haalt een ‘uitmuntende’ Net Promotor Score van 65 (ten overstaan van -4 in 2022). De historische setting in combi met de gebruikte technieken blijken een zeer goede ‘match’. Op sfeerbeleving, toegankelijkheid en afstand worden scores boven de acht op tien gehaald.

Hit

“De Winterbar en schaatspiste waren verleden jaar al een ‘hit’ en halen ook nu een goede Net Promotor Score van 19”, aldus Mieke Hoste. Onze conclusie: deze editie van Wintergloed wordt veel meer gewaardeerd dan de middelmatige lichtinstallaties van de voorbije jaren in Brugge. Ook de ‘remake’ van de kerstmarkt – de verguisde zwarte containers kregen een warmere uitstraling met houten planken – wordt geapprecieerd door bezoekers en Bruggelingen.

Ter info. Visit Bruges verzamelt bezoekerscijfers via mobiele data via het Proximus-netwerk. Gegevens worden op basis van algoritmes geaggregeerd naar betrouwbare (indicatieve) resultaten. De bezoekerstevredenheid wordt bevraagd via een tool van HelloCustomer; een bedrijf gespecialiseerd in klantenbevragingen.