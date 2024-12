Brugge lokte 1,2 miljoen bezoekers in december: absoluut record!

De decembermaand heeft 1,2 miljoen toeristen gelokt naar Brugge. “Een absoluut record”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Het gaat om 16 procent meer bezoekers dan in december 2023. Enig minpunt: niet alle randparkings werden voldoende benut.

“Algemeen kan je stellen dat het heel druk was in december in Brugge, merkbaar drukker dan vorig jaar”, zegt de Brugse burgemeester Dirk De fauw op de laatste dag van 2024. Een verklaring? De week tussen Kerstdag en Nieuwjaar is in Brugge altijd de drukste van het jaar, net als in de andere centrumsteden. “Nu zat er ook een volledig weekend tussen, wat een bijkomende aantrekking is”, aldus de burgemeester.

Topdagen

Op topdagen waren er meer dan 14.000 bezoekers aanwezig op het lichtparcours. “Het einde van Wintergloed is pas op 5 januari, dan zal het exacte cijfer kunnen gemeld worden. Maar het staat nu al vast dat dit een zeer succesrijke editie wordt”, zegt Dirk De fauw. Midden december waren er al 165.000 wandelaars op het parcours geteld, dus de kaap van 200.000 bezoekers is al ruimschoots overschreden.

Wat de twee Brugse kerstmarkten betreft, stelt Dirk De fauw eenzelfde tendens als de andere Vlaamse centrumsteden vast: ze zijn drukker bezocht dan vorig jaar. De eindevaluatie volgt pas eind januari. Maar de Brugse burgemeester licht al een tipje van de sluier van de kwalitatieve analyse via bezoekersbevraging:

Tevreden

“Die wijzen uit dat bezoekers over het algemeen zeer tevreden zijn over de diverse aspecten van Wintergloed: het lichtparcours, de kerstmarkt, de schaatspiste met winterbar én de verlichting en aankleding van de stad. Elk aspect trekt zijn specifieke fans: zo zijn de mensen die speciaal naar Brugge komen voor zijn kerstmarkt, heel erg lovend.”

Op het gemor van enkele bewoners van Sint-Anna over de vele wandelaars in hun ‘stille Brugge’, reageert Dirk De fauw als volgt: “Graag wil ik nog eens benadrukken dat het lichtparcours er gekomen is om de bezoekers te spreiden en om ook Bruggelingen een poëtische wandeling in een minder bekend stukje van de stad aan te bieden.”

Cijfers

Visit Bruges pakt voor de maand december uit met enkele opmerkelijke cijfers. Er werden 1,2 miljoen bezoekers geteld, wat 16 procent meer is dan december 2023, die nochtans ook al een topmaand was. Het aantal toeristen uit het binnenland daalde met 1 procent, het aantal buitenlandse toeristen steeg met 50 procent.

Traditioneel worden bezoekers uitgesplitst in drie categorieën: de dagrecreanten (inwoners uit de omliggende gemeenten) stegen met 3 procent, de dagtoeristen met 20 procent, de verblijfstoeristen met 13 procent. Ze verbleven ook langer dan gewoonlijk in Brugge, want het aantal overnachtingen vermeerderde met 18 procent.

Drukte

Ook de bezoekersdrukte werd gemeten. Er werden in december 41.000 bezoekers per dag gemeten. “Dat zijn er 6.000 per dag meer dan in december 2023 en maar liefst 13.000 per dag meer dan in december 2022. Ter vergelijking: het jaargemiddelde is 29.000 bezoekers per dag in de Brugse binnenstad”, aldus Dirk De fauw.

Dé drukste dag van 2024 was zondag 22 december, met 84.000 bezoekers. Een nieuw dagrecord voor Brugge. Tijdens de Warmste Week werden 61.000 bezoekers per dag gesignaleerd. “Dit evenement scoorde qua opkomst beter dan in 2023, want toen 42.000 bezoekers per dag in de week voor Kerstmis. Alleen op ‘t Zand werden 165.000 bezoekers voor Warmste Week geteld”, zegt de Brugse burgemeester.

Kerstmarkt

Dirk Vanhegen, de voorzitter van het Brugs Handelscentrum, deed een rondvraag bij zijn bestuur in verband met de twee kerstmarkten in Brugge. “De evaluatie is positief, zeker in de begijnperiode van de kerstmarkten waren er 10 procent meer bezoekers. December zorgde voor een duidelijke meerverkoop bij de handelaars, kortom: iedereen is tevreden”, aldus Dirk De fauw. Hij wijst er tevens op dat de inspanningen in verband met het beperken van het afval op de kerstmarkt een duidelijke meerwaarde creëerden.

Wat het shoppen betreft, hanteren de Brugse handelaars cijfers van 8 à 20 procent meerverkoop in de eindejaarsperiode. “Dat geldt zeker voor winkels met een specifiek toeristisch aanbod. Alle Brugse handelaars spreken over een positief cijfer, ook op jaarbasis”, zegt de burgemeester.

Mobiliteit

De drukte in de Brugse binnenstad heeft ook zijn weerslag op de mobiliteit. “Alle parkings in de binnenstad waren volledig bezet tijdens de shoppingdagen. Onze politie stelde vast dat zelfs als de parkings op de ring al als vol aangeduid staan, bezoekers toch nog de stad binnenrijden. Ze blijven staan voor de volle parkings als de Biekorf, met filevorming tot in de Sint-Jabobsstraat als gevolg.”

“De parking ‘ t Zand was meestal tegen de middag vol en de parking Station vaak rond 14 uur. Op de randparkings Vives, Steenbrugge en AZ Sint-Jan daarentegen was er elke dag nog steeds plaats, enkel de parking Coiseaukaai was vaak volledig benomen.”

“De Lijn zal pas na de kerstvakantie cijfers vrijgeven, maar over het algemeen kan gesteld worden dat er heel veel gebruik is gemaakt van het openbaar vervoer”, besluit Dirk De fauw.