The Locker Vintage verhuist naar Academiestraat: “De zevende hemel voor Amerikanen”

Brent De Wulf verhuist zijn tweedehandswinkel in designerkleding en kunstgalerij van de Vlamingstraat naar de Academiestraat in Brugge. “Eigenlijk zou ik met The Locker Vintage naar Antwerpen verhuizen, maar klanten, vrienden en familie hielden me hier.”

Brent De Wulf startte exact drie jaar geleden met The Locker Vintage in de Vlamingstraat. Op vrijdag 8 november heropent hij zijn vintage store annex art gallery in de Academiestraat.

The Locker Vintage was toen en is nog steeds een uniek concept in Brugge. Het is een combinatie van tweedehandskleding en kunst. Brent is gespecialiseerd in designerkleding. “En dan vooral in Belgische ontwerpers. Zeker in de jaren 90 zijn er hier heel veel mooie dingen ontworpen, stuks die vandaag nog steeds gegeerd zijn. Voor kleding van de Antwerpse Zes Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Dirk Van Saene en Marina Yee heb ik klanten die van over heel de wereld komen. De Amerikanen gaan enorm zot op deze merken, want in de Verenigde Staten heeft men geen directe toegang tot stukken van deze designers. The Locker Vintage is de zevende hemel voor hen. Maar ook Kaat Tilley, Margiela, Christian Dior en andere hautecouturemerken doen het erg goed. Klanten die bij mij shoppen, doen dat omdat ze een eigen identiteit willen creëren met unieke stukken, maar ook het duurzame aspect speelt een rol. Waarom nieuwe kleding kopen als er nog zoveel in roulatie is?”

Modehoofdstad

The Locker Vintage opent dus vrijdag de deuren op de nieuwe locatie. “Ik zal er niet flauw over doen, maar het pand was te duur geworden voor mij. Daarom ging ik op zoek naar een nieuwe plek om The Locker Vintage voort te zetten. Ik had mijn gedachten er al op gezet om naar Antwerpen te verhuizen, de modehoofdstad van ons land. Gek genoeg is commercieel huren in het centrum Antwerpen betaalbaarder dan in het hart van Brugge. Maar klanten, vrienden en familie moedigden me aan om toch in Brugge te blijven. Toen ik een pand vond in de Academiestraat dat helemaal naar mijn zin én betaalbaar is, heb ik mijn plannen gewijzigd. Al zat ik al met mijn hoofd in Antwerpen.” (lacht)

Ook in de Academiestraat biedt Brent opnieuw een platform aan creatievelingen. “Iedere maand organiseer ik exposities in alle creatieve disciplines. Zo wil ik jong, creatief talent uit Brugge hier in Brugge een platform geven.”