Stephan De Raeve (Sijf) beveiligt ook villa’s in La Douce France:“Kappa-bende deed me in beveiligingssector starten”

Stephan De Raeve (59) krijgt van een toenemend aantal ondernemers uit de Leiestreek de vraag om hun eigendommen in het zuiden van Frankrijk te beveiligen. La Douce France kruist dus opnieuw zijn pad. De Kortrijkse ondernemer stapte ooit in de sector omdat hij zag welke ravage de beruchte Noord-Franse Kappa-bende aanrichtte in onze contreien.

Stephan De Raeve wordt dit jaar 60 maar aan stoppen denkt hij niet langer nu zijn zoon Gauthier (29) in zijn bedrijf Sijf in Heule is gestapt. De Raeve is, samen met zijn echtgenote Annick, al zijn hele beroepsleven lang bezig met beveiliging al ging het in het begin om alarmsystemen in auto’s, in combinatie met telefonie en hifi-apparatuur. Toen hij ermee begon in 1988, stond beveiliging hoog op het prioriteitenlijstje van velen. Er ging geen maand voorbij zonder dat kledingzaken opgeschrikt werden door nog maar eens een ramkraak. De Raeve speelde daar handig op in. Vandaag is hij de specialist waarop ondernemingen als juwelier Nijs in Kortrijk, brouwerij De Brabandere in Harelbeke en Group Vandecasteele graag een beroep doen.

Je bent je beveiligingsactiviteiten begonnen op het einde van een woelig decennium toen het land aan het bekomen was van de Bende van Nijvel.

“Het kan vreemd klinken maar voor wie toen alarmsystemen plaatste in auto’s waren het gouden tijden. De Golf GTI was toen de favoriete vluchtauto voor de gangsters achter de Bende van Nijvel maar ook van de Kappa-bende. Er werden er toen veel gestolen zodat de verzekeringsmaatschappijen strenger werden. Wie er één kocht, moest een goed alarm hebben vooraleer hij of zij een betaalbare autoverzekering vast kreeg. Weet je dat we in die periode bijna zelf het slachtoffer geworden zijn van een Noord-Franse bende? Ik had mijn winkel en atelier toen aan de Pottelberg en op zekere keer zat er plots iemand achter het stuur van een peperdure Porsche die ik van een alarm aan het voorzien was. Een geluk dat hij niet wist dat het contact van een Porsche niet rechts maar links van het stuur zit (lacht). Samen met een alerte technieker heb ik hem uit de wagen kunnen werken. Wij waren al blij dat we het er heelhuids vanaf gebracht hebben.”

Met Sijf, je huidig bedrijf in Heule, ben je gespecialiseerd in de beveiliging van woningen en bedrijfsgebouwen. Van auto’s is geen sprake meer.

“Neen, omdat autoconstructeurs op zeker ogenblik zelf die opties hoe langer hoe meer begonnen aan te bieden. Dat was niet de gemakkelijkste periode maar we hebben ons weten te redden. Het ondernemerschap is immers veelal een hobbelig parcours. Snel anticiperen is dus de boodschap. Met Sijf, onze beveiligingsfirma, heb ik mijn klantenbestand op peil kunnen houden met alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en de geavanceerde toegangscontrole die we plaatsen. We leveren beveiligingsconcepten op maat waarbij we via artificiële intelligentie (AI) voor heel gesofisticeerde oplossingen kunnen zorgen. Vooral in de bedrijfswereld zien we een sterke groei. Meer nog, ik stel vast dat een toenemend aantal ondernemers ook wil dat we hun eigendommen in het zuiden van Frankrijk gaan beveiligen.”

Wat me anders wel een stuk duurder lijkt voor hen dan het door een lokale firma in het zuiden te laten uitvoeren…

“Dat klopt, er zijn extra verplaatsingskosten maar de Franse concurrenten werken niet op het niveau van ons. Wij zijn het als vergunde beveiligingsonderneming namelijk al lang gewend om volgens de strenge standaard te werken die de zogenaamde Wet Tobback uit 1990 oplegt. We leveren ook het neusje van de zalm. Wie zijn villa in het zuiden laat beveiligen kan via een geavanceerd systeem met video-analyse alles rustig opvolgen vanuit zijn luie zetel in Kortrijk en weet perfect of er een individu de woning benadert nog voor er een effectief inbraakalarm is. De technieken die we daarvoor gebruiken hebben we in eigen huis ontwikkeld.”

Is er iemand die je inspireert als ondernemer?

“(Denkt na). Ik ben toch nooit de uitspraken vergeten van Frans Arnout, in de jaren tachtig de zaakvoerder van hifi-zaak Arnout met vestigingen in Deerlijk en Kortrijk. Ik werkte toen bij hem als verkoper en ik vond hem een verstandig man. Eén van zijn uitspraken was: ‘je moet altijd blijven doordoen, ook als het eens wat minder gaat’. Die raad is me al enkele keren van pas gekomen. Ook een andere uitspraak van hem heb ik me al lang eigen gemaakt. ‘Sluit nooit compromissen op het vlak van kwaliteit’. Het succes van een onderneming is veelal ook te danken aan de kwaliteit van de medewerkers. Bij Sijf is dat niet anders. En voor elke belangrijke beslissing overleg ik met Annick.”

Je woont in Marke en je hebt een bedrijf in Heule. Wat betekent Kortrijk voor je?

“Ik hou wel van deze stad, ook al kijk ik uit naar de dag dat het zal afgelopen zijn met de vele werkzaamheden. Wat ik zeker weet is dat Kortrijk straks echt mooi zal zijn.”