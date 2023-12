Stakingsacties blijven hinder aan sluizen veroorzaken

Ook donderdag is er hinder aan de sluizen door stakingsacties van ontevreden personeel. Dat zegt De Vlaamse Waterweg, het agentschap dat de waterwegen in Vlaanderen beheert.

Er is al bijna de hele week hinder aan de sluizen. Aanleiding is een conflict over de hervorming van het ambtenarenstatuut. Uiteindelijk sloten de christelijke vakbond en Vlaams minister van Binnenlands bestuur en Bestuurszaken Gwendolyn Rutten (Open VLD) een akkoord, maar de andere vakbonden zijn het daar niet mee eens en blijven actie voeren.

Economische impact

Dat is dus ook donderdag het geval. De acties blijven duren, klinkt het bij De Vlaamse Waterweg. Onder meer de sluis van Wijnegem op het Albertkanaal is opnieuw dicht, nadat die woensdagavond werd heropend. De sluis van Evergem is wel operationeel.

Volgens het agentschap is de economische impact voor schippers en bedrijven die via het water moeten worden beleverd “enorm groot”‘.