Stakend personeel zet Delhaize in Ieper te koop: “Met personeel, 2+1 gratis”

De Ieperse vestiging van supermarktketen Delhaize sloot dinsdag de deuren en pakte woensdag uit met een opmerkelijke koopactie aan de ingang. “Moderne slaven zijn we geworden.”

“We waren dinsdag totaal verrast door de beslissing van Delhaize dat alle 128 winkels, die nog in eigen beheer zaten, aan zelfstandigen zouden worden verkocht”, reageert een medewerker, die liever anoniem blijft, aan de vestiging langs de Ieperse Haiglaan.

Niks is zeker

“Hier werken 55 personen. Delhaize zegt nu wel dat de arbeidsvoorwaarden en het loon niet worden aangepakt, maar niks is zeker. De nieuwe bazen hebben later volledig beslissingsrecht. We verwachten bijvoorbeeld dat er ook op zondag zal moeten gewerkt worden. Het personeel is relatief oud en bouwde veel anciënniteit op. De lonen zijn hoger dan bij franchisewinkels. Blijkbaar steekt dat de ogen uit.”

Onderhandelingen

“Ook worden vakbonden volledig buitenspel gezet. De directie van Delhaize is Nederlands, er is geen Belgische tak meer. De beslissing is een slechte zaak voor Belgisch personeel, maar de aandeelhouders zijn gelukkig. Alles draait om geld en niks anders. Moderne slaven zijn we geworden. Er zijn de komende drie dinsdagen nog onderhandelingen. In elk geval is de overgang voor iedereen een slechte zaak. We gaan een onzekere toekomst tegemoet.” (TP)