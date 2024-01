Opmerkelijk: gemachtigd opzichter aan De Graankorrel in Kruiseke in staking, schepen reageert ontgoocheld op actie

Aan vrije basisschool De Graankorrel in Kruiseke (Wervik) staat gemachtigd opzichter Luc Hendrickx ’s morgens niet meer trouw op post want hij is in… staking. Zijn actie zorgt alvast voor ontgoocheling bij schepen van Mobilitieit Tom Durnez (CD&V).

Reden van zijn actie zijn de twee verkeerspoppen Tom en Lily die er sedert de tweede helft van oktober staan. Volgens de gemachtigd opzichter staan die poppen daar niet goed opgesteld. “Ik neem niet langer de verantwoordelijkheid aan een zebrapad waar mij het zicht voortdurend belemmerd wordt door dure, zinloze en vrijwel onzichtbare poppen”, zegt Luc (59).

Onderwijsraad

“Ik kan het echt niet meer opbrengen om nog aan het zebrapad te staan zolang Tom en Lily niet verplaatst worden. Ik zal de warme gesprekjes met de kinderen, ouders en wijkinspecteur Nairi Develter aan de schoolpoort missen. Ik zie geen andere weg dan in staking te gaan. Wie niet horen wil, moet voelen.”

De inwoner uit de Veldstraat in Kruiseke wil gehoord worden op de Onderwijsraad, maar krijgt geen uitnodiging. Het botste tussen hem en schepen van Onderwijs Geert Bossuyt (Vooruit) en dat is nog voorzichtig uitgedrukt.

Brief aan raadsleden

“Ik ben al ongeveer acht jaar gemachtigd opzichter”, vertelt Luc. “Ik sta hier vanaf 7.55 uur en voor de laatkomers tot 8.35 uur. De wijkinspecteur komt iets later. Soms ben ik er niet omdat ik zorg voor ziekenvervoer. Kan wijkinspecteur Nairi dan ook niet, dan staat er iemand van de school, maar dat is heel uitzonderlijk.”

Luc bezorgde alle gemeenteraadsleden een brief met zijn opmerkingen. “Slechts van vier van de 25 raadsleden kreeg ik een beleefd antwoord”, klinkt het. “Het schepencollege wil gewoon niet toegeven dat die poppen zinloos zijn. Er is quasi niemand die voor Lily en Tom vertraagt.”

Gebrek aan respect

Luc is aan de dorpsschool van Kruiseke de enige gemachtigd opzichter en dus is de school de dupe van heel de heisa. “Ik plooi niet en blijkbaar schepen Bossuyt ook niet”, zegt Luc.

“Ik ga door met mijn actie. Het zal wellicht leiden tot mijn ontslag. Het zal gedaan zijn met te lachen achter mijn rug. Ik ervaar een gebrek aan respect. Voor alle duidelijkheid: als gemachtigd opzichter krijgen we geen vergoeding terwijl er wel geld is voor die poppen.”

Ontgoochelde schepen

“Mijn reactie is vooral een gevoel van ontgoocheling”, aldus schepen van Mobiliteit Tom Durnez (CD&V). “Luc hanteert blijkbaar alle middelen die voor hem goed zijn om zijn gelijk te halen en zijn wens/overtuiging door te drukken. Over de twee poppen is er al heel veel geschreven, gepraat. De poppen staan er tot ieders tevredenheid wat ons betreft, de wegbeheerder (Agentschap Wegen en Verkeer, red.) heeft dit vergund en zelfs aangeduid waar ze mochten staan.”

“De school is tevreden, de ouders geven blijk van tevredenheid, de politie is in dit verhaal betrokken geweest en is tevreden. Ik antwoord inderdaad niet meer op het schrijven van Luc. Ik kan ook niets meer antwoorden dan dat ik steeds antwoord.”

“Het is jammer dat Luc zich niet kan neerleggen bij het feit dat wij hem niet volgen en geen gevolg willen geven aan zijn vraag. Dat hij daar nu eigenlijk de school voor blok zet en niet langer gemachtigd opzichter wil zijn, is heel jammer, maar volledig zijn individuele keuze.”

“In deze functie doet hij mooi werk en wordt hij door iedereen, ook door mij en het schepencollege, sterk gewaardeerd. Los van het poppenverhaal kan ik heel veel waardering voor de man opbrengen, die zich op heel veel vlakken als vrijwilliger ten dienste stelt van de ruime gemeenschap in onze stad.”

Poppen blijven

“De school moet nu op zoek naar een oplossing die niet evident is en zal worden. Ik hoop ten stelligste dat Luc zijn strijd wil beëindigen en zich wil neerleggen bij de beslissing, die op een correcte manier is verlopen. Het heeft ook geen zin om nog verder continu mails te sturen, allerlei soorten acties te gaan ondernemen. Er zijn geen enkele indicaties om onze beslissing terug te keren.”

“Door dit soort acties gijzelt hij niet ons als bestuur, maar wel de schoolgemeenschap en de vele kinderen die graag veilig naar hun school in Kruiseke willen gaan. Dit bezorgt een zeer negatieve sfeer in een eigenlijk zeer positieve schoolgemeenschap in Kruiseke.”

“Ik ben altijd bereid tot een constructief overleg, wat een uitnodiging kan zijn. Een gesprek over het wegnemen van de poppen ga ik niet meer voeren, deze beslissing is genomen en blijft zoals ze is.”