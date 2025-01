Ook Poperingse basisscholen zullen staken: “Niet akkoord met wat op tafel ligt”

Een stakingsdag is aangekondigd op maandag 13 januari. Verschillende overheidsdiensten, waaronder ook heel wat scholen zullen hieraan deelnemen. Een gezamenlijk vakbondsfront trekt maandag door Brussel om te protesteren tegen de mogelijke pensioenhervorming in het onderwijs van de toekomstige federale Arizona-regering. Ook in Poperinge zullen enkele scholen het werk neerleggen. “Van alle scholen binnen de groep is dat een minderheid”, zegt algemeen directeur An Tillie.

De scholengemeenschap KBRP – Katholieke Basisscholen Regio Poperinge – telt 12 scholen uit de regio Poperinge, Westouter en Vleteren. “In De Waaier in Watou, VBS De Zonnewijzer in Reningelst, De Krekel in Roesbrugge, Klavertje 3 in Oostvleteren, De Akker in Westvleteren, De Kastanje in Proven/Krombeke, Het Bergpad in Westouter en Onze Ark in Woesten wordt er niet gestaakt”, zegt algemeen directeur An Tillie.

Noodopvang

“Over de hele scholengemeenschap bekeken, leggen slechts in 4 scholen personeelsleden het werk neer. Een minderheid van het korps uit Sint-Benedictus en een aantal personeelsleden uit De Klimrank staken maar hier kunnen de lessen gewoon blijven doorgaan. In De Kleine Prins in Abele en VBS St.-Franciscus staakt echter de meerderheid van het personeel. De lessen worden opgeschort in deze scholen en er wordt een noodopvang voorzien”, aldus Tillie.

“De noodopvang wordt aangeboden aan alle ouders, maar indien er te veel vraag zou zijn voor opvang, moet er afgetoetst worden of dit nog steeds op een veilig manier kan georganiseerd worden. Voor beide scholen kon dit geregeld worden.”

Ludieke actie

Er wordt gestaakt tegen de mogelijke pensioenhervorming van de toekomstige federale Arizona-regering. “Enkele scholen binnen onze scholengemeenschap gaven aan wel te willen staken, maar de ouders niet te willen hinderen. Ze denken er wel aan om maandag een ludieke actie op poten te zetten om een signaal te sturen. Een signaal dat ze niet akkoord zijn met de veranderingen die op tafel liggen.”