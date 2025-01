Om 22:00 uur legt gevangenispersoneel werk neer

Om 22:00 uur zondagavond start een 24 urenstaking in de gevangenissen, uit protest tegen agressie op het gevangenispersoneel. Ook in de gevangenis van Brugge leggen de cipiers het werk neer.

Aanleiding van de staking zijn drie recente gevallen van agressie. Zo werd in Heers een auto van een cipier die werkt in de gevangenis van Leuven in brand gestoken, en werd een molotovcocktail gegooid naar de wagen van een cipier aan de gevangenis van Haren. Ook de woning van een cipier van de gevangenis van Haren werd geviseerd.

Volgens federaal secretaris Eddy De Smedt van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA) zal er worden gestaakt in alle gevangenissen van het land. Aan de gevangenis van Haren zal een stakingspost worden opgesteld.

Nood aan nultolerantie

Uit cijfers die de vakbonden kregen van het Gevangeniswezen blijkt dat in het noorden van het land in bijna alle gevangenissen onvoldoende personeel zou komen opdagen, en in het zuiden van het land zou het om minstens vier gevangenissen gaan, zo zegt De Smedt.

“We willen met de actie een signaal geven dat de agressie tegen cipiers zowel binnen als buiten de muren moet worden aangepakt. Er is nood aan nultolerantie”, aldus de VSOA-secretaris.