Meer dan 75 procent van het onderwijspersoneel in Wonderwijs Brugge zal maandag staken

Op maandag 13 januari voeren de vakbonden actie. Ze komen op straat tegen de gelekte plannen om te besparen op de pensioenen. Dit zal zeker in Wonderwijs Brugge, een school voor buitengewoon lager onderwijs in Assebroek, voelbaar zijn. “De kans is zeer groot dat meer dan 75 procent van het personeel staakt ! De normale activiteiten zullen dus ernstig verstoord zijn en zich mogelijks enkel beperken tot opvang of toezicht”, waarschuwt directeur Koen Hallaert.

Directeur Koen Hallaert van Wonderwijs vraagt de ouders die zelf kunnen instaan voor de opvang van de kinderen om ze thuis te houden: “Voor wie thuis, bij familie of vrienden toch geen oplossing kan vinden, voorziet Wonderwijs Brugge beperkte opvang.”

Leraarskamer

Ongetwijfeld zal hetzelfde probleem zich stellen in vele andere scholen. Koen Hallaert voelt dat het thema van de mogelijke besparingen op de pensioenen van ambtenaren en leerkrachten enorm leeft in de leraarskamer van Wonderwijs: “We zijn een korps met jarenlange ervaring en gemiddeld meer dan 25 dienstjaren op de teller in het onderwijs.”

“Leerkrachten, paramedici, medewerkers van het secretariaat, keukenpersoneel,… maken zich terecht zorgen ! De gelekte plannen zullen niet alleen de pensioenleeftijd verhogen maar ook het pensioenbedrag met een derde doen verminderen. Dit is een regelrechte schande ! Spelregels verander je niet tijdens het spel. Dit is oneerlijk en niet fair. Het is dan ook onbegrijpelijk dat gezinspartijen als CD&V en Vooruit hiermee kunnen instemmen. Ik doe dus echt wel een oproep aan de onderhandelaars van de federale regering hiermee rekening te houden.”

Grote gevolgen?

Koen Hallaert was zelf 25 jaar lang vakbondsafgevaardigde voor het COV: “Ik heb steeds de kaart van het personeel getrokken. Ook nu als directeur zal ik dit blijven doen. Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor alleenstaande mensen in het onderwijs, vrouwelijke collega’s die vroeger voor het gezin bepaalde verlofstelsels hebben genomen, jonge starters en collega’s op enkele jaren van hun pensioen.”

“Hoewel langer werken voor minder pensioen de norm zal worden voor iedereen, zien we duidelijk dat men de ambtenarenpensioenen het meest viseert. De vakbonden blijven inzetten voor degelijke loon- en arbeidsvoorwaarden voor al het onderwijspersoneel. Het is de beste garantie op sterk en kwaliteitsvol onderwijs voor ieder kind!”

Leefbaar pensioen

“Alleen goed opgeleid en gemotiveerd onderwijspersoneel kan kwaliteitsvol onderwijs bieden”, vervolgt Koen Hallaert. “Om die talentvolle en goed opgeleide teams aan te trekken én te behouden, zijn aantrekkelijke loopbanen nodig. Een leefbaar pensioen is een belangrijke sleutel in dat verhaal.”

“Het biedt personeelsleden de zekerheid die ze nodig hebben om hun onmisbare job vol te houden. Door te besparen op de pensioenen stoppen we het lerarentekort niet. Wel integendeel: wie al jarenlang meedraait raakt gedemotiveerd en toekomstige generaties verliezen het enthousiasme om eraan te beginnen.”

Staking

Het personeel van Wonderwijs Brugge zal maandag 13 januari STAKEN maar niet betogen in Brussel. “Trouwens, het openbaar vervoer staakt ook en dit zorgt voor grote onzekerheid. Kunnen we er op tijd zijn? Kunnen we zonder vertraging wel terug? Het is onbegrijpelijk en triest dat de vakbonden de collega’s die staken hiervoor geen premie geven”, besluit Koen Hallaert.