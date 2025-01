Ludieke actie in basisschool Zano om staking te ondersteunen

Om hun solidariteit met de vakbondsacties te tonen heeft het personeel van basisschool Zano (Zandvoorde) een ludieke actie gehouden.

“We sluiten de school niet maar houden een symbolische actie. We protesteren tegen het uitpersen van de onderwijspensioenen en tonen dat door sinaasappelen uit te persen”, zegt directeur Stijn Vanassche. “We willen de ouders niet in de steek laten en onze leerlingen geen lesdag ontnemen, maar toch een signaal geven. Eén iemand van onze school was ook aanwezig op de betoging in Brussel.” De leerlingen profiteerden mee en kregen elk een beker geperst fruitsap.