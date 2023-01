Containerpark en zwembad Oostende dicht door staking

In Oostende zijn verschillende stadsdiensten maandag gesloten als gevolg van een staking. Alles draait rond de fusie/defusie van de Oostendse ziekenhuizen en de rechtspositieregeling voor medewerkers van lokale besturen.

De vakbonden zijn misnoegd omdat de Vlaamse Regering een akkoord tussen de vakbonden en de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) heeft overroepen waardoor het akkoord werd verbroken. “Burgemeester Bart Tommelein is bestuurslid bij de VVSG en mee verantwoordelijk”, zeggen de vakbonden.

3,5 % personeelsvermindering

Maar er wordt ook gestaakt omdat men zich zorgen maakt over het meerjarenplan met 3,5 % personeelsvermindering. “Er is een gebrek aan informatie over hoe het zal gebeuren; welke diensten getroffen zijn en hoe de werklast dan verdeeld worden”, luidt het.

Serge Meeuws (VSOA): “We voeren ook actie rond de fusie van de twee Oostendse ziekenhuizen. Deze morgen lichten we onze mensen in de comités in en deze middag tussen 13 en 15 uur voeren we actie aan het stadhuis.”

“De staking wordt goed opgevolgd. Dat betekent dat het containerpark en zwembad dicht zijn. In het OCMW gebeuren bepaalde taken door leidinggevenden en ook in het stadhuis wordt er gestaakt”, zegt Alexander Haesaert, secretaris ACOD LRB.