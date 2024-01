ACOD dient aanzegging voor nieuwe spoorstaking van drie dagen in

De socialistische vakbond ACOD Spoor dient een nieuwe stakingsaanzegging in voor de spoorwegen. Die dekt acties vanaf maandag 29 januari 22 uur tot donderdag 1 februari 22 uur.

Derde keer

Het zou gaan om de derde staking op korte tijd bij het spoor. Zowel in november als december was er al een 48 urenstaking. De eerste keer steunden ook het liberale VSOA Spoor en ACV Transcom de actie, de tweede keer haakte de christelijke vakbond af.

ACV Transcom schaart zich voorlopig ook niet achter de nieuwe 72 urenstaking. Volgens voorzitter Koen De Mey was de christelijke vakbond geen betrokken partij. “Het gaat om een beslissing van ACOD Spoor alleen.” Of de liberale vakbond deelneemt, is nog niet duidelijk.

Dialoog

De voorzitter van de socialistische spoorbond, Pierre Lejeune, benadrukt dat ACOD Spoor intussen blijft openstaan voor een sociale dialoog met de directie van spoorwegmaatschappij NMBS. Voorlopig staat nog geen concreet overleg gepland, maar volgens algemeen secretaris Günther Blauwens heeft de directie “ruim de tijd om een signaal te geven” en de staking nog af te wenden.

De bonden voeren actie uit onvrede met het verloop van de onderhandelingen over de plannen van de NMBS om de efficiëntie op te krikken.