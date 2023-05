Stadhuis van Roeselare verwelkomt bijna duizend bezoekers tijdens Openwervendag

De Openwervendag op zondag 7 mei lokte heel wat bezoekers naar de werf van het stadhuis van Roeselare. Om en bij de duizend bezoekers dienden zich aan op de site van het nieuwe stadhuis.

Voor Openwervendag zette het stadhuis van Roeselare de werfhekkens eenmalig open. De werf wordt in de toekomst het huis van alle Roeselarenaars, het bestuur en 300 stadsmedewerkers. Momenteel wordt nog hard gewerkt om dit duurzame stadhuis te bouwen en de historische panden te renoveren. Kortom, een werf met veel te kijken en veel vertelstof.

Zo’n 900 geïnteresseerden, medewerkers en buurtbewoners zakten af naar de Grote Markt. Ze startten de rondgang via de toekomstige nieuwe ingang. Op de werf kregen ze een toelichting van experten over de duurzame nieuwbouw en de renovatie van de historische gebouwen.

Enkele cijfers

– In de nieuwbouw zit 1.700 vierkante meter glas. Reken daarbij nog het dak van het atrium. Dit is het grote glazen dak dat het oude stadhuis en belfort verbindt met de nieuwbouw.

– In het atrium komt een monumentale trap van ongeveer 10 ton staal.In de nieuwe ondergrondse kelder komt een fietsenstalling voor 135 fietsen van medewerkers.

– Op de stadhuissite werken tussen de 50 à 100 mensen per dag, afhankelijk van het uitgevoerde werk.

– In 2024 zullen de groendaken en de binnentuin ongeveer 1 900 vierkante meter innemen.

– In het nieuwe stadhuis komen voorts: 575 m² vloerverwarming, 34 km elektrische kabels, 36 km datakabels voor het computernetwerk, 2 835 verlichtingstoestellen, 3 luchtgroepen die 50 000 m² verse lucht per uur kunnen binnenbrengen, 4 km luchtkanalen

Voor Openwervendag organiseerde Stad Roeselare ook iets extra’s. Bezoekers konden een toelichting krijgen over hoe ze zelf duurzaam kunnen renoveren. Want Roeselare heeft net een uniek aanbod gelanceerd om haar inwoners zowel op financieel als organisatorisch vlak maximaal te ondersteunen. Mensen op zoek naar een nieuwe job konden ook terecht bij de jobstand van Stad Roeselare voor informatie over alle vacatures en de Stad als werkgever.