Stad Brugge lanceert opnieuw valentijnscampagne ‘Kisses from Bruges’

Nu Valentijn eraan komt, viert ook in de Brugse winkelstraten de romantiek hoogtij. Shopping Brugge pakt daarom voor de tweede keer uit met de marketingcampagne ‘Kisses from Bruges’.

“We beschikken in Brugge over tal van winkels die je hart doen smelten. Ze maken het charmante Brugge in deze periode nog meer speciaal”, zegt schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys (Vooruit). “Onze vele kwalitatieve en gezellige restaurants, bistro’s en eethuisjes geven in deze periode een romantische touch aan hun culinaire hoogstandjes.”

Om een en ander nog te versterken, pakt Shopping Brugge, de stadswerking die de kleinhandel in de stad ondersteunt, uit met een nieuwe campagne. “Om de mensen die in Brugge shoppen te bedanken, geven we hen graag een extraatje. Zo krijg je in heel wat handels- en horecazaken een ‘Kisses from Bruges’-lippenbalsem”, vertelt schepen Annys.

“Met deze liefdevolle actie leggen we niet alleen de klanten in de watten, maar steunen we ook onze lokale handelaars. We maken deze campagne zichtbaar in de winkelstraten: kleurrijke affiches bij de deelnemende ondernemers en in de ondergrondse parkings zetten de actie letterlijk in de kijker”, vult burgemeester Dirk De fauw aan. “Shopping Brugge zorgt ook voor promotie op de sociale media.”

De actie werd voorgesteld bij decoratiezaak ‘Thuis bij Frank’ in de Katelijnestraat. Zaakvoerders en geliefden Frank Massop en Robert Peeters staan model voor de affichecampagne.