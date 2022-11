Salma wil van haar hennapassie haar beroep maken: “Creativiteit de vrije loop laten gaan”

Tijdens de coronacrisis geraakte Salma El Issati gepassioneerd door het plaatsen van hennatatoeages. Ze begon en Instagrampagina met foto’s van haar werk en mocht al tot ver buiten Roeselare opdrachten uitvoeren. Via een begeleidingstraject binnen #HACK, de jongerenwerking van het Roeselaarse kenniscentrum ARhus, hoopt ze van haar passie haar werk te kunnen maken.

De Roeselaarse Salma El Issati (24) kreeg tijdens de coronacrisis een potje henna cadeau. Ze begon te experimenteren en maakte hennatatoeages. Al snel bleek dat ze hiervoor talent had en mooie tekeningen kon maken. “Ik kreeg al snel positieve reacties van vrienden en besloot een eigen Instagrampagina op te starten”, vertelt ze enthousiast.

7.000 volgers

De henna art pagina rhennibysalma telt intussen bijna 7.000 volgers. “Inmiddels kreeg ik al opdrachten in onder andere Brussel en in Kortrijk. Ik ben ook best wel tevreden met het eindresultaat. Ik merk dat ik met henna mijn creativiteit de vrije loop kan laten gaan.”

Vooral bruiden doen een beroep op Salma kunsten. “Hennafeesten zijn een typisch ritueel in aanloop naar een Noord-Afrikaanse bruiloft”, vertelt ze. De voeten en handen van de bruid worden prachtig versierd met henna. Hennaversieringen op het lichaam zijn in verschillende culturen onderdeel van feesten omdat ze een nieuwe fase in het leven aankondigen. “Maar ik kreeg ook al enkele andere opdrachten van bijvoorbeeld mensen die op het punt staan op reis te gaan of van ouders die hun dochter willen verrassen met een leuke hennatatoeage.”

Leren ondernemen

Haar passie is voorlopig nog een hobby, maar Salma hoopt er haar beroep van te maken. Enkele maanden geleden stapte ze in een ondernemerstraject van #Hack, de jongerenwerking van ARhus. Het Roeselaarse kenniscentrum ging begin 2022 een partnerschap aan met HAVEN, een organisatie die gespecialiseerd is in het ondersteunen van jonge ondernemers die geen economische kennis of achtergrond hebben.

“Zo kunnen jongeren met coaching en economische begeleiding van HAVEN een eigen bedrijf opstarten als zelfstandig ondernemer”, zegt Jasper Dejonckheere, medewerker jongeren bij ARhus. Dankzij het traject zijn Salma en een jonge fotografe klaargestoomd om als zelfstandige te starten. Ook een singer-songwriter zet binnenkort de stap. “Voorlopig maak ik hennatatoeages in bijberoep”, zegt Salma. “Ik wacht af wat de toekomst brengt, maar ik ben blij met deze ondersteuning.”