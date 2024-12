Rudi Ghequire krijgt Lifetime Achievement Award op Roeselare Awards, ook talent wordt gelauwerd

De Roeselare Awards op 25 januari beloven opnieuw een ferm feestje te worden. Niet alleen door alle genomineerden waaruit de uiteindelijke Awardwinnaars worden gekozen, maar ook door een menu en feestprogramma dat zijn gelijke niet kent.

Er worden zeven handelaars-Awards uitgereikt en in iedere categorie zijn er vijf genomineerden. Er is de categorie Beleving (Ti Belle & Odette Coffee, Roeselare Koerst, Roslar Collective, De Achterkeuken en Ameel Candy World), de categorie Marketing/Communicatie (Ameel Candy World, All Bouw, Tabula Rosa, Bio Vita en Creo), de categorie Nieuwbouw (VDL Bus&Coach, Kaster Keukens, Hectaar, West Wing en Heem Invest), de categorie Renovatie (Kapsalon Chic, Lamon, Mon Choix Boutique, Optiek Hoet en Pips Pillino), de categorie Bedrijf van het jaar (All-Bouw, Ameel Candy World, Hectaar, Picobello Renting en Cluma Rolbruggen), de categorie Handelaar van het jaar (Dranken Beernaert, Mikken, Quasimodo, Foodstore en Amorie) en de categorie Starter van het jaar (Praktijk Upmind, Slash Agency, StrateegHR, Touché en Eggermont Dieter).

Hoogtepunten van de feestavond zijn de speciale awards zoals de Sterre#RSL. Dit jaar wordt dat de jonge pianovirtuoos Ulysse Van Damme. De Lifetime Achievement Award gaat dan weer naar Rudi Ghequire, de gepassioneerde meesterbrouwer die na 42 jaar afscheid nam van Brouwerij Rodenbach. Voor de Award Persoonlijkheid van het jaar zal het gaan tussen rallyvoorzitter Yves Olivier, Hockey Rangers Roeselare, communicatie-expert Reinout Van Zandycke (Exposure), De Mooimakers, cartoonist Steven Degryse( Lectrr), atleet Alexander Doom, zanger Christophe Verholle, actrice Patricia Kargbo, Gran Fondo-kampioene Elke Timperman en boker Yves Ngabu.

Serge en Elien

De catering wordt opnieuw verzorgd door Sander-Jan Beirens en het Ambachtelijk Koffiehuis zorgt voor een koffiehoek. De presentatie van de avond is in handen van ouwe getrouwe Serge Gobin en Elien Haemers uit het Roulartahuis. Induce geeft een dansoptreden en Barbara Van Eeckhoutte zorgt voor stemmige achtergrondmuziek op de piano tijdens de twee voorgerechten. Omstreeks elf uur is het tijd om de benen los te gooien en dat gebeurt onder impuls van partyband Domino Energy. DJ Milano zorgt voor de afterparty. (PS)

Alle info op www.roeselare-awards.be.